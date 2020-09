Twitter promueve 'una discusión informada' y otros clics tecnológicos

Bogotá, 24 sep (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1.Twitter 'invita' a usuarios a que lean antes de publicar

Twitter anunció en su perfil que está probando una nueva herramienta para que los internautas lean los artículos antes de que se publiquen, con el fin de 'promover una discusión informada'. 'No deberíamos tener que decir esto, pero debería leer un artículo antes de tuitearlo', señaló la red social y agregó que desde que aplica este plan aumentaron en 33 los usuarios que abrieron los artículos antes de retuitear.

2.Amazon le apuesta al universo gamer

Amazon presentó su nueva plataforma Luna, con la que incursiona en el mundo de los videojuegos en streaming por suscripción, ofreciendo títulos como 'Resident Evil 7', 'Control, Panzer Dragoon', 'A Plague Tale: Innocence', 'The Surge 2', 'Yooka-Laylee', 'GRID', 'Abzu' y 'Brothers: A Tale of Two Sons'. Además, la multinacional estadounidense reveló los nuevos altavoces esféricos Echo, que son más rápidos.

3.TikTok se juega su permanencia ante Justicia de EE.UU.

TikTok presentó una petición a la Justicia de EE.UU. para que impida que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, surta efecto y la red social china quede prohibida en ese país. En la petición, la plataforma, propiedad de ByteDance, argumenta que una prohibición de estas características atentaría contra la libertad de expresión y se saltaría el debido proceso. Trump ya amenazó con no aprobar el acuerdo entre Oracle y Walmart con ByteDance si las empresas estadounidenses no tienen un 'control total' sobre la sociedad resultante.

4.Google Maps informará sobre brotes de COVID-19

Google Maps informará desde ahora sobre los brotes de COVID-19 que ocurran en todo el mundo, con información geográfica sobre los casos. La nueva funcionalidad se añadirá como una capa extra sobre los mapas que los usuarios podrán seleccionar en el botón 'Covid-19 info' en el menú desplegable de 'Capas'. La información que se mostrará será la media de los últimos siete días de casos por cada 100.000 habitantes para el área del mapa que se esté visualizando.

5.Nuevo servicio de Microsoft conectará su nube a los satélites

La multinacional estadounidense Microsoft presentó Azure Orbital, un nuevo servicio que permitirá conectar su plataforma en la nube con los satélites y competir así con Ground Station de Amazon Web Services, su mayor rival en este campo. Con la nueva aplicación, los operadores pueden programar contactos con sus naves y descargar los datos directamente a la red virtual en su nube, lo que permite procesarlos de forma inmediata usando las herramientas geoespaciales, de análisis y de inteligencia artificial.

6.Denuncian a Instagram por usar la cámara del móvil sin permiso

Una usuaria de Instagram presentó una denuncia contra Facebook porque la aplicación de fotos permitía el uso de la cámara de los iPhone sin permiso para 'vigilar a los usuarios sin su consentimiento'. Esta vulnerabilidad fue detectada en julio con la llegada del nuevo sistema operativo de Apple iOS 14, que reveló usos secundarios como medida de protección de la privacidad.

7.Huawei 'lucha' por sobrevivir ante 'agresión' de EE.UU.

Huawei reconoció que la 'incesante agresión' de EE.UU y, sobre todo, su último golpe a la cadena de chips a nivel global, le ha creado una considerable presión, que le lleva a luchar por 'sobrevivir' y seguir trabajando para conseguir semiconductores. 'EE.UU. ha modificado sus sanciones por tercera vez y, en efecto, ha creado grandes desafíos para nuestra producción y nuestras operaciones', dijo el presidente rotatorio de la firma, Guo Ping. EFE