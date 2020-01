Two Door Cinema Club, Djaikovski y Rayden, nuevas confirmaciones del Cruïlla

Barcelona (España), 29 ene (EFE).- El festival Cruïlla, que se celebrará del 2 al 4 de julio en Barcelona, confirmó este miércoles las actuaciones de Two Door Cinema Club, Antigua i Barbuda, Djaikovski, Rayden y Siloé.

Tras su paso por el festival en 2017, el trío irlandés Two Door Cinema Club volverá este año al Cruïlla para presentar su último trabajo, 'False alarm', y repasar los éxitos que han marcado más de una década de trayectoria.

También repite en esta edición el artista Kiril Djaikovski, que regresará con el mismo encargo que le encomendaron en 2015: poner punto final al festival con ritmos electrónicos y de rap, además de melodías de trombón, saxo y violín.

El rapero Rayden debutará en el Cruïlla con una actuación donde sonarán temas como 'Matemática de la carne', 'Haz de luz' y 'Habla bajito', mientras que Siloé presentará un espectáculo de indie pop, música dance y electrónica.

Además, las esculturas gigantescas de Antigua i Barbuda firmarán su regreso al evento con figuras como el caballo de hierro o la bailarina de cinco metros que el año pasado ofrecieron llamativas actuaciones.

El Cruïlla ya había anunciado anteriormente las actuaciones de Gwen Stefani, Placebo, Txarango, Kase.O, Residente, Rag'n'Bone Man, Of Monsters and Men, Tom Walker, Seeed, León Benavente, La Fura dels Baus, Novedades Carminha, Lágrimas de sangre, Fuel Fandango, No logo y Ebri Knight. EFE