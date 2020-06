Tyson Pérez: 'Físicamente no estoy del todo bien, pero no me quejo'

Andorra la Vella, 19 jun (EFE).- El ala pívot dominicano -con pasaporte español- del BC MoraBanc Andorra, 'Tyson' Pérez, es otro de los jugadores interiores del equipo dirigido por Ibon Navarro que no llega al 100% en está Fase Final Excepcional de la ACB.

Contra el Valencia Basket salió en el cinco inicial y jugó de pívot por las bajas de Moussa Diagne y Dejan Musli. 'Tyson' reconoce sus molestias físicas. 'La verdad es que físicamente no estoy del todo bien, pero no me quejo. Intento jugar lo mejor posible y ayudar al equipo, pero me toca aguantar un poco el dolor que me produce la lesión', reconoció 'Tyson' Pérez, que contra Valencia Basket jugó 17 minutos aportando 4 puntos, 5 rebotes y 4 de valoración.

Este sábado, a las 18.30 horas, el BC MoraBanc se enfrenta al Herbalife Gran Canaria que llega después de sucumbir contra el Real Madrid, el vigente campeón.

'Contra el Valencia Basket jugamos un buen partido y simplemente fallamos los tiros liberados que tuvimos, pero hay que seguir lanzándolos. Contra Herbalife Gran Canaria tenemos que seguir igual y puede que tengamos que salir más concentrados en las situaciones defensivas', aseguró 'Tyson' Pérez.

El interior dominicano habló de las bajas de Moussa Diagne y Dejan Musli, pero también destacó la aportación de 'Tunde' Olumuyiwa. 'Nos hemos acoplado bien sin Moussa y Musli. Al principio nos tocó acostumbrarnos y hemos tenido que entrenar todas las defensas para que se notara lo menos posible la baja de ellos dos. Creo que los estamos supliendo de la mejor manera que podemos. El fichaje de 'Tunde' nos está ayudando bastante y creo que aún nos ayudará mucho más'.

Pérez elogió el retorno de la competición con está Fase Final Excepcional. 'Lo bonito de esto es que cualquier equipo puede ganar y lo más bonito para mí es ver que el baloncesto vuelve después de tres meses'.

También habló de su país. 'Soy consciente que hay gente que me sigue desde mi país y me manda su apoyo desde allí. Estoy muy agradecido por este seguimiento que me hacen'. EFE

