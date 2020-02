‘Tyson’ Pérez: “Será un honor defender los colores de España si me convoca'

Víctor Duaso

Andorra la Vella, 5 feb (EFE).- José Miguel 'Tyson' Perez, ala-pívot del MoraBanc Andorra, es una de las sensaciones de la ACB. De origen dominicano, llegó con 8 años a España, cuyos colores ya ha defendido en las categorías inferiores de su selección. Estos días su nombre suena entre los jugadores que podría convocar Sergio Scariolo en su próxima lista, lo que supondría su debut con la absoluta y 'todo un honor' para él, confiesa en una entrevista con la Agencia Efe.

Nacido en Santo Domingo hace 24 años, tiene pasaporte español. Llegó a Andorra el pasado verano procedente del Canoe, donde completó una gran temporada que le permitió ser nombrado mejor jugador de la LEB Oro. En su debut en la Liga Endesa ha disputado quince partidos y otros trece en la Eurocopa, en los que ha ido ganando peso en el equipo. Alguna franquicia de la NBA ya ha puesto sus ojos en él, aunque la Copa del Rey de Málaga es su próximo objetivo.

Pregunta (P): Se acerca el parón de febrero y hay quinielas que le sitúan en la próxima lista de la selección española para las siguientes ventanas ¿Qué le pasa por la cabeza cuando le dicen que la vigente campeona del mundo piensa en usted?

Respuesta (R): La verdad es que significa mucho para mí ya que supone que estoy haciendo las cosas bien y que voy en buena dirección.

La verdad es que he tenido muchas dudas sobre este tema, pero ahora que más o menos se estaba hablando sobre ello pues estoy bastante contento. Es increíble porque hace unos años no me lo podía ni imaginar. Yo no nací aquí, pero vine con ocho años y prácticamente me considero español. Va a ser un honor si al final voy convocado y defender los colores de España.

P: En su primer año ACB da la sensación que lleva todo la vida jugando en la máxima categoría del baloncesto español. ¿Cuál es el secreto?

R: Aunque a la gente se lo parezca, a mí no me lo parece. Lo puedo hacer mucho mejor y sé que lo acabaré haciendo mejor. Espero acabar teniendo más protagonismo el equipo. ¿El secreto? El único punto es ponerle energía. Al final, aunque no esté haciendo lo que estoy acostumbrado a hacer o que he hecho los últimos años, le intento poner energía y ayudar a lo que el equipo necesite.

P: ¿Qué diferencias se ha encontrado entre la LEB Oro y la Liga Endesa?

R: En general... muchísimas. Tanto a nivel defensivo, de sistemas, de concentración, de posicionamiento. Un poquito de todo.

P: ¿Cómo está viviendo, a todos los niveles, este debut en la ACB después de ser elegido MVP de Leb Oro con el Canoe?

R: En principio, estoy muy contento porque estoy en un equipo ACB como el MoraBanc Andorra que juega también doble competición (ACB y Eurocopa). Se trata de un club muy grande y he tenido la suerte que se hayan fijado en mí. Es muy bueno para mí estar aquí y ayudar al equipo a crecer y, a la vez, ellos me están también ayudando a crecer.

P: En unos días llega la Copa del Rey de Málaga, una competición en la que usted debutará. ¿Cómo ve al Iberostar Tenerife, su rival de cuartos de final?

R: La Copa del Rey es una competición que llama mucho la atención y que todo el mundo la quiere jugar. Además se conoce en toda Europa. Es un premio para nosotros estar allí y poder disputarla y vivir ese momento que será único entre todas las aficiones.

Al Iberostar Tenerife lo veo un equipo bastante sólido. Tiene a uno de los mejores pívots de la competición como Giorgi Shermadini, pero también a uno de los mejores bases como Marcelinho Huertas. Tienen todo bastante bien cubierto y sin ningún punto débil. Será un partido emocionante, pero creo que lo podemos ganar al cien por cien y haremos lo posible para que así sea.

P: ¿Se ve entonces en semifinales e, incluso, sueña con jugar la final?

R: Sí. Yo creo que lo podemos conseguir si estamos todos sanos y si ponemos la concentración como la que tenemos que tener. Estoy totalmente seguro que podemos llegar a la final.

P: ¿Se atreve a dar un pronóstico sobre quién ganará la Copa del Rey?

R: Yo creo que va a llegar a la final el Real Madrid por la otra parte del cuadro y, por la nuestra, seremos nosotros quien la juguemos.

P: ¿Cómo se sigue su evolución desde la República Dominicana?

R: Familiares míos sí que me siguen y están al corriente de todo lo que voy haciendo y logrando y yo creo que amigos míos también a través de las páginas de mi país se van enterando un poco de lo que voy haciendo por aquí. He recibido felicitaciones diciéndome que estoy jugando a un gran nivel y también me hablan por el tema de la selección de allí. Al parecer sí que parece que llame un poco la atención de allí.

P: La lucha para entrar entre los ocho primeros y disputar el 'playoff' por el título de la Liga ACB continua bien viva... ¿Ve al MoraBanc acabando la competición doméstica entre los ocho primeros?

R: Estoy cien por cien seguro de que sí. Tenemos equipo de sobra para lograrlo y lo estamos demostrando cada fin de semana. Tenemos que seguir en la misma dinámica de tomarnos los partidos como una final ya que el partido contra Movistar Estudiantes fue muy complicado y lo sacamos adelante gracias a esa mentalidad.

P: Actualmente ocupan la quinta posición ¿Se lo esperaba?

R: Sí... Estamos quintos. Yo creo que nadie se lo esperaba. Hemos sacado victorias muy importantes como el otro día después de ganar en Vitoria al Baskonia, pero también aquí y aquella que ganamos al Barça en Andorra. Son triunfos con los cuales no cuentas porque son equipos de la ‘otra liga’ y al final los hemos sacado bastante bien. Podemos seguir luchando contra todo el mundo.

P: Es conocido el interés de algunas franquicias de la NBA por la evolución de su juego ¿Le han llegado ya cantos de sirena desde Estados Unidos?

R: Hasta dónde yo tengo entendido este interés llego el año pasado y durante este año no he tenido ninguna información al respecto. Siempre me preguntan alguna cosa para el año siguiente y yo siempre digo lo mismo. Me dedico a jugar y en verano ya se verá, que pase lo que tenga que pasar.

Ahora mismo no tengo ni idea de cómo será mi futuro ni qué pasará. Sólo me dedico a jugar. Estaré tres años aquí y estos tres años intentaré aprender lo máximo posible y a ayudar. Luego Dios dirá.

P: Eso sí, su carrera como jugador de baloncesto va un ritmo vertiginoso.

R: Va muy rápido. A mí hay veces que me cuesta asimilar cosas y en la pista me pasa igual porque son demasiadas cosas juntas para mí ya que llevo poco tiempo jugando al baloncesto.

P: Hablando de esas mejoras pendientes, ¿El tiro es una de esas cosas a perfeccionar?

R: Sí. El tiro es una cosa de ellas y también las lecturas de saber qué hacer en cada momento. Yo creo que sobre todo confianza en la pista y saber que puedo hacer todo, pero poco a poco”.

P: ¿Qué importancia tiene Pepe Laso en tu carrera deportiva?

R: Es quien más importancia tiene. Es la persona que más me ha ayudado. He estado tres años con él y prácticamente los 12 meses juntos. Al acabar la temporada en vez de irnos de vacaciones aprovechábamos para entrenar. No parábamos nunca. Ni una semana parábamos. Veía fotos de compañeros en la playa y yo estaba entrenando con Pepe Laso a 30 grados. Es uno de los sacrificios que tuve que hacer ya que llevaba poco tiempo jugando. Sigo en contacto con él y me apoya muchísimo. Me aconseja y me intenta ayudar en todo lo que puede.

P: ¿Qué tal le está yendo con el entrenador del MoraBanc, Ibon Navarro?

R: La gente desde fuera lo ve con mucho carácter y lo tiene. Eso sí, es una persona que me ayuda muchísimo igual que mis compañeros.

P: Hablando de carácter, ‘Tyson’ Pérez dentro de la pista es intensidad pura y fuera de ella un tipo muy tranquilo ¿Hay dos ‘Tyson’?

R: Tal cual. Soy muy tranquilo fuera de la pista, pero dentro de ella se me cruza un cable o no se que me pasa pero soy otra persona.

P: LeBron James es su ídolo, los Lakers su equipo preferido... ¿A quién se parece o se quiere parecer ‘Tyson’ Pérez?

R: ¿Tiene que ser de la NBA? Ahora no veo mucho baloncesto porque no paramos de viajar y no me quedo despierto hasta la una de la madrugada, pero a mi me gusta mucho ‘Toko’ Shengelia, que es uno de los mejores cuatros de Europa, o también Nikola Mirotic.

P: ¿Cómo está siendo su vida en el Principado de Andorra después de vivir en Madrid?

R: Una ciudad enorme Madrid [sonríe]... Eso sí antes de vivir en Madrid viví en Galicia y se parece un poquito a Andorra porque se puede hacer una vida tranquila y te puedes centrar bien en entrenar y mejorar cada día. El nivel de vida me parece muy bueno y el público nos apoya aunque tengamos a veces nuestros ‘cacaos’ mentales. En general vivir aquí es un 10 porque me encanta”.

P: Por último, ¿se ve cumpliendo el contrato de tres años en el MoraBanc?

R: “Pues no lo sé. Es una pregunta de futuro y ya te digo que de futuro no me gusta mucho hablar porque no se que pasará. Esperemos que sí. EFE

