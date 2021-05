Ubisoft anuncia la expansión del universo de 'The Division'

Madrid, 6 may (EFE).- La compañía Ubisoft ha anunciado este jueves una expansión del universo de 'The Division', el exitoso videojuego de acción y disparos en tercera persona publicado bajo la marca Tom Clancy, y que contará con nuevos contenidos y otros proyectos como una adaptación para dispositivos móviles, una película y una novela.

Como parte de esta expansión de la serie, Ubisoft ha desvelado también 'Tom Clancy’s The Division Heartland', un nuevo título de tipo 'free-to-play' (gratuito) y ambientado en el universo de 'The Division', y desarrollado por el estudio Red Storm Entertainment.

'The Division Heartland' será una experiencia de juego independiente disponible en PC, consolas y plataformas en la nube en 2021-2022.

Asimismo, Ubisoft ha anunciado también planes para desarrollar versiones de 'The Division' para dispositivos móviles, con el objetivo de llevar el universo a un público aún más amplio.

Por último, 'The Division 2' recibirá también nuevo contenido como parte de una actualización que llegará a finales de 2021 y que incluirá un modo de juego completamente nuevo y nuevas maneras de hacer subir de nivel a los agentes, con énfasis en el aumento de la variedad y la viabilidad de las construcciones.

Además, se está ampliando también la oferta de contenido de esta franquicia con una película protagonizada por Jessica Chastain y Jake Gyllenhaal, en desarrollo con Netflix, y que será dirigida por Rawson Marshall Thurber; además de una novela que será publicada por Aconyte.

“En los últimos cinco años, The Division ha pasado de ser un ambicioso proyecto de Ubisoft a una reconocida serie a nivel mundial con más de 40 millones de jugadores”, ha explicado Alain Corre, director ejecutivo de Ubisoft EMEA.

'Estamos muy orgullosos de lo que han conseguido nuestros equipos con esta serie, y del increíble universo que han creado. Su potencial y profundidad nos permiten explorar nuevos y emocionantes contenidos que seguro gustarán a todos los fans de The Division, tanto a los nuevos como a los más fieles', remarca Corre.

El lanzamiento de 'Tom Clancy’s The Division' en 2016 supuso la primera propiedad intelectual original bajo el paraguas de Tom Clancy desde 2009, batiendo multitud de récords de ventas para Ubisoft.

La serie continuó su desarrollo con 'The Division 2', convirtiéndose en uno de los juegos de mayor éxito en 2019, y su expansión de 2020, 'Tom Clancy’s The Division 2: Warlords of New York', fue a su vez la más activa del juego. EFE