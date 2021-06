Uchimura consigue plaza para sus cuartos Juegos Olímpicos

Tokio, 6 jun (EFE).- El gimnasta japonés Kohei Uchimura, en posesión de tres medallas de oro olímpicas, ha conseguido este domingo plaza olímpica para sus cuartos Juegos en barra fija, la única especialidad en la que competirá en Tokio.

Un punto en el 'tie break' del campeonato japonés concedió la plaza olímpica a Uchimura, de 32 años, que después de sufrir varias lesiones y pasar la covid-19 esta vez se ha fijado un objetivo olímpico más modesto, renunciando al concurso completo (all around).

En los Juegos de Río 2016 Uchimura se convirtió en el primer gimnasta masculino que lograba tres títulos consecutivos de concurso completo desde hacía 44 años, y a lo largo de su carrera ha conseguido siete medallas olímpicas.

Uchimura no ha quedado satisfecho de su actuación, pese a haber logrado la plaza olímpica. 'Después de mi actuación de hoy no merezco ser llamado El Rey. Necesito entrenar mucho. Mi rendimiento no ha sido aceptable. Cuando acabé, pensé que no estaría en los Juegos, y cuando me dijeron que sí, más que alegrarme pensé si realmente era cierto', comentó en la rueda de prensa posterior.

El gimnasta japonés aludía al sobrenombre de King Kohei con que se le conoce en el mundo de la gimnasia. EFE