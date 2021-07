Uchimura: 'Hoy sentí que ya no soy necesario'

Tokio, 24 jul (EFE).- 'Hoy sentí que ya no soy necesario', afirmó Kohei Uchimura, el doble campeón olímpico, para resumir su actual posición en el equipo japonés de gimnasia tras sufrir una caída en el ejercicio de barra, el único que iba a hacer en los Juegos de Tokio.

'Al ver mis compañeros (jóvenes), vi que los protagonistas de hoy son ellos y aquí estaban presentes los líderes que podrán encabezar la gimnasia no solo de Japón sino también del mundo. Hoy sentí que ya no soy necesario. No les he dicho nada para animarles. Me daría envidia si ellos ganaran la medalla de oro en sus primeros Juegos', dijo Uchimura tras competir.

El equipo japonés es primero en la clasificación provisional de los Juegos, por delante de China y de Rusia.

Uchimura no competía esta vez en los seis aparatos con su selección, solo individualmente en la barra.

Mientras sus compañeros seguían compitiendo, a él se le vio contrito en un lateral del gimnasio Ariake. Sin embargo, al acercarse a la zona mixta y ver que los periodistas no sabían qué decir, él fue el primero en bromear: 'Ah, si no hay pregunta, me voy'.

Al ser interrogado por lo que se siente tras un fracaso, aseguró: 'No tengo nada que decir. Qué estaba haciendo yo, el tonto y no hay nada más. Todo lo que me haya salido mal lo atribuyo a mí mismo. No tengo ninguna excusa'.

'He hecho mucho entrenamiento pero el resultado ha sido este. Estoy desesperado conmigo mismo y al mismo tiempo ya no tengo la habilidad para sacar lo que he practicado, como podía hacer antes. Yo podía sacar lo mejor cuanto más importante era la competición, pero ya no puedo. En las últimas ocasiones no he tenido el resultado esperado, el último fue en diciembre', indicó.

'He llegado a pensar que aún se puede caer más bajo. Creo que estoy más fuerte mentalmente. Todos los del equipo se preocupaban por mí y yo prefería que me preguntaran por qué me había caído', bromeó.

'Estaba pensando por qué he fallado, pero no podré llegar a una conclusión el día de hoy',admitió.

'Me pregunto si hubiera sido correcto retirarme después de Río, pero al mismo tiempo, ahora que estoy participando en los Juegos... no creo que lo que he hecho hasta ahora no tenga sentido. Y lo que pasó hoy tampoco. El fallo incluso me hace pensar que la gimnasia sigue siendo interesante. A ver qué pienso cuando esté solo', dijo el ganador del oro en Londres 2012 y Río 2016.

Al ser preguntado sobre el momento de la caída, opinó que desde el principio no estaba actuando bien. 'Por ninguna causa concreta. No sé, todavía sigo pensando'.

'Tal vez yo no deje la gimnasia nunca y siga eternamente. No estoy pensando cuándo me retiro. Y tengo dudas de si la retirada de la gimnasia es una forma correcta para terminar. Es que me gusta este deporte, pues tal vez haya una forma de que (en el futuro) yo pueda estar retirado en la práctica, pero no sé si hace falta declararlo. Así pienso últimamente', comentó.

'De Pekín a Río viví los mejores momentos. Ahora mismo algo me está enseñando qué significa el fallo y es esto que estoy viviendo. No habrá nadie que ha tenido tan buenos resultados en la primera parte de su carrera y que después haya caído tanto', dijo.

Sobre lo que le pudo afectar la falta de publico, señaló: 'No puedo descartar que me haya afectado pero realmente estamos todos en la misma situación. Así que todo se trata de mí'.

'Mis compañeros han sido maravillosos hoy', destacó. EFE

yk/nam/jad