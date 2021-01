Ucrania niega tensiones con EE. UU. por sus sanciones tras los comicios

Moscú, 14 ene (EFE).- El Gobierno ucraniano negó hoy que hayan surgido tensiones en sus relaciones con EE. UU. tras las sanciones impuestas por Washington a siete ucranianos y a cuatro entidades pertenecientes a una red de desinformación que intentó influir en las elecciones de noviembre pasado y que vincula a Rusia.

'En cuanto a tensiones en las relaciones bilaterales, no, no las sentimos, porque no hay ninguna razón para afirmar que Ucrania como Estado interfirió en los asuntos internos de EE. UU.', dijo el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmitri Kuleba, en una rueda de prensa telemática.

'Esto no ocurrió, no ocurre y no ocurrirá jamás', señaló, al tiempo que enfatizó que las personas acusadas por EE. UU. de haber interferido en las elecciones de 2020 tendrán que responder por sus acciones a de manera individual.

Kuleba también destacó que Estados Unidos cree que esta interferencia tuvo que ver con Rusia y no con Ucrania.

El pasado día 11, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a siete personas y cuatro entidades que 'forman parte de una red de influencia extranjera vinculada a Rusia' asociada con el diputado ucraniano Andrii Derkach, considerado 'agente ruso' y que ya ha sido sancionado por Washington por este mismo motivo.

Entre los sancionados están los exfuncionarios del Gobierno ucraniano Konstantin Kulik, Aleksandr Onischenko, Andréi Telizhenko y el también parlamentario Aleksandr Dubinski.

'Las campañas rusas de desinformación dirigidas a ciudadanos estadounidenses son una amenaza para nuestra democracia', dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Según el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, estos individuos 'han hecho repetidas declaraciones públicas promoviendo narrativas malintencionadas de que los funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos han participado en actividades de corrupción en Ucrania'.

Con esta campaña de desinformación, estas personas han tratado de influir y socavar en las elecciones de noviembre pasado con la ayuda de NabuLeaks, Era-Media, Only News y Skeptik TOV, 'empresas fachada de los medios en Ucrania que difunden narrativas falsas a instancias de Derkach y sus asociados'.

Junto a estas personas y empresas propiedad de Derkach o bajo su control, el Gobierno de EE. UU. también sancionó a Petro Zhuravel, Dmytro Kovalchuk y Anton Simonenko por haber contribuido o financiado estas actividades del parlamentario ucraniano. EFE