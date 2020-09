Ucrania prohíbe entrar a más de mil judíos jasidistas por pandemia de COVID

Moscú, 16 sep (EFE).- Ucrania impide debido a la pandemia del coronavirus la entrada de más de mil judíos jasidistas que intentan entrar en el país para visitar el sepulcro del rabino Najman de Breslev en la ciudad de Umán, informó hoy el Comité de Fronteras de Bielorrusia.

Según señaló en un comunicado, entre los días 14 y 16 Bielorrusia dejó pasar en el puesto de control Nóvaya Guta, región de Gómel, a 1.064 judíos jasidistas, pero Ucrania se negó a aceptarlos, por lo que se encuentran actualmente bloqueados entre las dos fronteras.

La Presidencia ucraniana, por su parte, afirmó en un comunicado que la cifra de peregrinos asciende a 2.000 personas, a los que podrían sumarse otras 4.000, según estimaciones del Gobierno.

Solo la víspera, más de un centenar de personas fueron rechazadas por Ucrania.

Tras la negativa de las autoridades ucranianas a recibirlos, 'la parte bielorrusa ofreció alimentos y cobijo a los ciudadanos extranjeros' atrapados.

Para frenar la pandemia del coronavirus, Ucrania cerró la frontera a todos los extranjeros, y permite solo el paso de aquellos que tengan familiares ucranianos o lleguen al país por motivos humanitarios.

El Ejecutivo ucraniano responsabilizó a Bielorrusia de generar expectativas en los peregrinos sobre un posible ingreso al país y reiteró que 'las estrictas restricciones de cuarentena siguen vigentes, lo que imposibilita la realización de eventos masivos, en particular de carácter religioso'.

'Al igual que nos vimos obligados en la primavera a limitar la celebración de la Pascua, ahora la celebración masiva de Rosh Hashaná, el año nuevo judío, con la participación de miles de peregrinos en la ciudad de Umán es imposible', insistió Kiev.

En la última jornada en Ucrania se detectaron 2.958 nuevos casos de coronavirus. Desde el inicio de la pandemia se han registrado 162.660 contagios.

La Presidencia de Ucrania ha llamado a las autoridades bielorrusas a no 'crear tensiones adicionales en la frontera' y a 'no difundir informaciones falsas que alienten a los peregrinos' a esperar una apertura que no llegará.

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, pidió este martes buscar un acuerdo con Kiev para la creación de un 'corredor verde' para los jasidistas que buscan visitar la tumba de Najman de Breslev.

El jefe del Servicio Fronterizo de Ucrania, Serguéi Deynego, se trasladó ayer a la frontera, pero no logró convencer a los peregrinos para que se marcharan.

El Ministerio de Exteriores de Ucrania recalcó a su vez que la frontera ucraniana estará cerrada al menos hasta el 28 de septiembre por razones sanitarias.EFE