UE y EEUU, preocupados por un incidente con una inspectora del OIEA en Irán

Viena, 7 nov (EFE).- Estados Unidos y la Unión Europea (UE) expresaron este jueves su preocupación por un reciente incidente en Irán con una inspectora del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), a la que se denegó el acceso a una importante instalación nuclear.

En una reunión extraordinaria de la Junta de Gobernadores del OIEA en Viena, la delegación de la UE manifestó su 'profunda preocupación' por lo sucedido en Irán, si bien reconoció que el tema parece 'haber sido resuelto'.

Al mismo tiempo, instó a Teherán a garantizar que los inspectores del OIEA 'puedan cumplir sus obligaciones'.

La embajadora de Estados Unidos ante el OIEA, Jackie Walcott, por su parte, señaló que la 'detención de la inspectora es sin duda un escandaloso e inadmisible acto de intimidación'.

En declaraciones a la prensa tras la reunión de la Junta, la representante estadounidense mostró su preocupación por la detección de materiales nucleares no declarados hasta ahora por la República Islámica por parte del OIEA, que ha alertado de esta situación, pues violaría el acuerdo de salvaguarda.

'Irán no tiene ninguna explicación plausible sobre estos materiales y debe explicar de dónde provienen y dónde se encuentran ahora', dijo Walcott.

El embajador iraní ante el OIEA, Kazem Gharibabadi, restó importancia a ambos asuntos, tratados hoy por el órgano ejecutivo de la agencia nuclear de la ONU.

El representante iraní afirmó ante la prensa que la inspectora del OIEA 'no fue detenida'.

Explicó que un detector de explosivos en la entrada de la planta de enriquecimiento de Natanz se activó varias veces al revisar las pertenencias personales de la inspectora.

Después de que la mujer abandonara Irán, Teherán solicitó al organismo internacional retirarla de la lista de inspectores que verifican el programa nuclear iraní, agregó Gharibabadi.

Horas más tarde, el OIEA respondió a las palabras del embajador iraní y aseguró en un comunicado que la inspectora fue 'temporalmente impedida de abandonar Irán'.

'Impedir que un inspector abandone un país, en particular si ha sido instruido así por el organismo, no es aceptable y no debería pasar', resaltó el director en funciones del OIEA, Cornel Feruta, citado en la nota.

El organismo agregó que 'no entra en detalles en público sobre este tipo de temas', aunque rechaza explícitamente 'la descripción iraní de la situación'.

'La inspectora estaba realizando obligaciones de salvaguardas (controles) en Irán', destacó el OIEA y anunció que 'seguirá consultando a Irán para esclarecer la situación'.

Este incidente sucede pocos días antes de que el OIEA de a conocer su próximo informe sobre el cumplimiento iraní del acuerdo nuclear de 2015.

El acuerdo fue abandonado por Estados Unidos en mayo de 2018 y, desde hace medio año, Teherán viola de forma gradual sus obligaciones del tratado para ejercer presión sobre los demás países firmantes, ante todo Francia, el Reino Unido y Alemania.

Irán ha retomado el enriquecimiento de uranio en la planta nuclear subterránea de Fordo, lo que supone el cuarto paso en la reducción de sus compromisos del citado acuerdo.

Ese pacto estipula la eliminación de sanciones internacionales contra Irán e incentivos económicos a cambio de importantes limitaciones en su programa nuclear, siempre con el objetivo de impedir que Teherán se pueda hacer con una bomba atómica.

Washington se retiró del acuerdo el año pasado alegando actividades desestabilizadoras de Irán en Oriente Medio e impuso nuevas sanciones, especialmente contra el sector petrolero de la República Islámica.

Irán, por su parte, amenaza con abandonar de forma gradual el pacto si las potencias no le garantizan las ventajas económicas previstas en el mismo. EFE

