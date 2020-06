UEFA decidirá a mediados de julio sobre asistencia de público a los estadios

Madrid, 17 jun (EFE).- El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, dijo que hasta mediados de julio no se tomará una decisión sobre la asistencia de público en los partidos de la Liga de Campeones y de la Liga Europa, y que 'la seguridad y la salud es lo primero' para pronunciarse al respecto.

'Ahora creemos que no podemos tener público, pero las cosas están cambiando muy rápidamente. No hemos decidido todavía, analizaremos la situación a principios de julio y a mediados de julio decidiremos seguro. No sería competente decidir por adelantado en estos momentos', afirmó.

Tras la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA en la que se decidió la forma y las fechas de reanudación y finalización de las competiciones de clubes interrumpidas esta temporada, Ceferin indicó en una conferencia de prensa telemática que faltan dos meses para que se vuelva a jugar. 'Recuerden cómo estaba la situación en Europa hace dos meses', apuntó.

El presidente se mostró muy satisfecho de 'poder volver a reanudar todas las competiciones' que quedaron paralizadas en marzo y del papel que el fútbol tiene en estos momentos para 'ayudar a reanudar la normalidad en Europa'. EFE