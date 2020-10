Ulissi: 'No esperaba ganar otra etapa, el doblete es una gran sensación'

Redacción deportes, 16 oct (EFE).- El italiano Diego Ulissi (UAE Emirates) no esperaba ganar en Monselice, pero un gran trabajo de su equipo, sobre todo del estadounidense McNulty, le permitió lograr un doblete.

'Hicimos un gran trabajo en la última escalada y el equipo me preparó a la perfección para el esprint. Los velocistas quedaron descolgados y redujimos el pelotón a un grupo pequeño. Estaba cansado después de hacer la subida tan rápido, pero McNutly estuvo fantástico en la forma de gestionar la llegada', afirmó.

Ulissi, nacido en Cecina hace 31 años, firmó su octavo triunfo de etapa en el Giro, el segundo después de adjudicarse la segunda etapa en Agrigento.

'Me vi delante, tenía mi referencia a tiro y me adelante para ganar. He estado en forma toda la temporada. No esperaba ganar otra etapa, pero es una gran sensación', señaló.

Ulissi se impuso con claridad por delante de la maglia rosa, el portugués Joao Almeida (Deceuninck Quick Step) y del austríaco del Bora Hansgrohe Patrick Konrad. EFE