Un abatido Cuevas no esconde su decepción: 'No tuve opciones'

París, 1 oct (EFE).- El uruguayo Pablo Cuevas no escondió su decepción tras caer derrotado en segunda ronda de Roland Garros contra el griego Stefanos Tsitsipas, quinto favorito, por 6-1, 6-4 y 6-2 en una hora y 28 minutos.

'No tuve opciones', afirmó Cuevas. 'No me salió nada, estuve sin poder en los tiros, él jugó muy cómodo, el resultado es muy significativo', añadió el uruguayo, que se quedó sin poder disputar la tercera ronda por quinta vez en su carrera.

'¿Mi decepción? De 0 a 10, 10. No hice nada de lo que pretendía hacer. Estuve lejos, en ningún momento del partido se me presentó la posibilidad, lejos del nivel que me hubiese dado opciones', dijo Cuevas.

'Fui una lágrima dentro del partido, se me acabó un torneo espectacular. Ojalá el año que viene pueda volver a jugar, aunque ahora no pienso en el año que viene, no sé qué va a pasar de ahora en adelante', señaló.

Tras un maratón de cinco sets en su debut en el torneo contra el español Jaume Munar, el heleno se mostró más seguro y decidido para vencer al veterano uruguayo, que no pudo alcanzar la tercera ronda por quita vez en su carrera.

Tsitsipas, de 22 años, que llega a París con expectativas elevadas tras haber caído el año pasado en octavos de final, se medirá contra el esloveno Aljaz Bedene, que derrotó al serbio Nikola Milojevic, procedente de la fase previa, por 7-5, 2-6, 6-1 y 7-6 (4).

El griego acaba de disputar la final del torneo de Hamburgo, que perdió contra el ruso Andrey Rublev. El año pasado alcanzó las semifinales del Abierto de Australia, su techo en un grande. EFE