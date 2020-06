Un alcalde boliviano investigado por presunta corrupción renuncia a su puesto

La Paz, 4 jun (EFE).- José María Leyes, alcalde de Cochabamba, una de las principales ciudades de Bolivia, que está investigado en varios casos de supuesta corrupción, anunció este jueves su renuncia por amenazas en contra de su familia si permanecía en el puesto.

En una declaración a los medios en Cochabamba, Leyes lamentó que los últimos años han sido 'muy duros' para él y su familia porque han sido 'víctimas de persecución judicial, difamaciones, traiciones y deslealtades', de los que acusó al Gobierno de Evo Morales y al Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez.

'Mi familia ha sido perseguida, humillada, maltratada y ahora último puesta incluso bajo amenazas de que si no dejo la alcaldía, ellos sufrirán las consecuencias. Bajo esta situación me es imposible continuar al mando del municipio. Por ello, he tomado la decisión de alejarme de la Alcaldía de Cochabamba', sostuvo.

Una vez que el concejo municipal cochabambino conforme su nueva directiva en los próximos días, Leyes lo convocará para 'iniciar una transición responsable y ordenada' que garantice la continuidad de la gestión y en particular las acciones contra la pandemia del COVID-19, agregó.

Leyes también recordó que el mandato de cinco años de los alcaldes culminó el pasado 31 de mayo y aseguró respetar 'la voluntad popular'.

'No creo en prórroga de mandatos, normalmente son excusas de aquellos que tienen espíritu de tiranos', concluyó.

Los comicios subnacionales, que debían realizarse en el segundo trimestre de este año, se efectuarán una vez realizadas las elecciones generales, aún sin fecha aunque se esperan para septiembre, por lo que los mandatos de los gobernadores y los alcaldes han sido prorrogados.

Varios concejales presentaron denuncias el pasado abril por la presunta contratación irregular de una empresa para dar comidas a policías y militares durante la cuarentena por el coronavirus.

Leyes fue denunciado por supuestamente saltarse el procedimiento administrativo de contrataciones, mientras que el alcalde alegó que no es preceptivo porque durante el estado de emergencia sanitaria decretado en Bolivia por la pandemia son posibles contrataciones de urgencia sin los trámites habituales.

La semana pasada, la Policía allanó su vivienda para aprehenderlo y que se presente a declarar por este caso, por el cual está ahora con detención domiciliaria, y según la Fiscalía se encontró en su domicilio una pistola y un supuesto plan de fuga a Perú.

Leyes fue suspendido del cargo en octubre pasado por otros procesos judiciales aún en marcha, también por supuestas irregularidades en contrataciones, pero en febrero se reincorporó en su puesto tras haber llegado a denunciar en instancias de Naciones Unidas que era un 'preso político' del Gobierno de Morales.

El político de 42 años, que llegó al puesto en 2015, forma parte del Movimiento Demócrata y Social (MDS), el partido de la presidenta interina Áñez. EFE