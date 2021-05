Un bisnieto de Mandela acusa a la Policía sudafricana de agresión

Johannesburgo, 12 may (EFE).- Un bisnieto de Nelson Mandela, el primer presidente negro de Sudáfrica, acusó hoy de agresión a la Policía del país austral, cuerpo contra el que interpondrá una demanda.

Mayibuye Mandela, presentador de televisión y activista político, aseguró que agentes de policía le golpearon el pasado fin de semana sin mediar provocación alguna.

El bisnieto, de 27 años, señaló que él y dos amigos viajaban en una camioneta este sábado desde la localidad de Mqhekezweni, en la provincia de Cabo Oriental (este), donde su bisabuelo vivió y recibió sus primeras lecciones de liderazgo.

Y en torno a las 20:00 hora local (18:00 GMT) fueron detenidos por varios agentes, según relató Mandela en declaraciones recogidas hoy por medios locales.

'La policía pidió registrar mi automóvil y se lo permitimos (...). Me dijeron que me acostara boca abajo en el camino de grava cuando llovía. Me negué y dije que me ensuciaría, y me patearon. ¡La brutalidad policial no es aceptable!', dijo el joven, citado por el diario local 'The South African'.

'Me ocuparé del SAPS (siglas en inglés del Servicio de la Policía Sudafricana) con la agilidad de un gato y la ferocidad de un toro acorralado. Voy a demandar a la Policía', afirmó el bisnieto, al adelantar que 'se anunciará una fecha en un tribunal' próximamente.

'Pronto, me reuniré con mi médico y mi equipo legal para dar los pasos finales', agregó el ofendido, que ha publicado en redes sociales fotos de las lesiones en el rostro supuestamente causadas por los agentes.

Fallecido en 2013 a los 95 años, Nelson Mandela fue el primer presidente negro de Sudáfrica, país que dirigió entre 1994 y 1999, tras décadas de lucha contra el sistema segregacionista del 'apartheid' que le convirtieron en un héroe internacional. EFE