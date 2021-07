Un bronce y los goles de Simonssen y Eriksen: así ganó Dinamarca en Wembley

Madrid, 5 jul (EFE).- El Inglaterra-Dinamarca de semifinales de la Eurocopa que se disputará este miércoles será el noveno duelo entre ambas selecciones en Wembley y en los ocho anteriores el combinado escandinavo consiguió tres victorias que le podrían servir como ejemplo para pelear por un puesto en la final.

Los enfrentamientos entre ingleses y daneses de Wembley siempre han sido choques muy igualados. Salvo un 3-5 a favor del cuadro danés en 1948, el resto de duelos ha terminado 1-0 o 0-1. Casi siempre se han resuelto por la mínima y Dinamarca se agarra a la historia para, por lo menos, competir en un estadio con las gradas llenas de ingleses.

1948: DINAMARCA ARREBATA EL BRONCE A INGLATERRA EN SUS JUEGOS

El primer antecedente en Wembley entre las dos selecciones data del 13 de agosto de 1948, cuando se enfrentaron por la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres. Aquel día, Dinamarca se llevó el gato al agua con una victoria histórica, 3-5, con la que consiguió una de las cuatro preseas olímpicas en fútbol que tiene en su poder (logró otras tres platas en Londres 1908, Estocolmo 1912 y Roma 1960).

En esos Juegos Olímpicos, Dinamarca llegó al partido por el tercer y cuarto puesto tras superar 3-1 a Egipto y 5-3 a Italia. Después, perdió en semifinales 4-2 frente a Suecia y finalmente consiguió la victoria ante Reino Unido para llevarse el bronce.

Un par de nombres brillaron sobre el resto en el choque ante el conjunto británico: Karl Aage Praest y John Hansen, que hicieron un doblete cada uno. Después, Jorgen Sorensen culminó la goleada con el quinto y último gol del duelo. Hansen, con siete dianas, se proclamó máximo goleador del torneo. Después, ficharía por el Juventus y en el curso 1951/52 se convirtió en 'Capocannoniere' de la Liga italiana con 30 aciertos.

GOLPE A INGLATERRA EN LA CLASIFICACIÓN PARA LA EUROCOPA DE 1984

Dinamarca tuvo que esperar 35 años para celebrar otra victoria en Wembley. La consiguió en un encuentro de clasificación para la Eurocopa de Francia 1984, en la que acabaría firmando una meritoria tercera posición por detrás de Francia y de España.

Aquel duelo, disputado el 21 de septiembre de 1983, fue clave para el futuro de ambos equipos en la competición. Ubicados en el grupo 3 junto a Grecia, Hungría y Luxemburgo, Inglaterra y Dinamarca eran los dos favoritos para alcanzar la fase final de la Eurocopa.

El equipo danés, con nombres como Michael Laudrup, Jesper Olsen o Martin Olsen, iniciaba ese año el camino de una de sus mejores décadas. En los años 80, Dinamarca paseó su buen fútbol por el mundo y dejó buenas sensaciones en la Eurocopa de Francia 1984 y en el Mundial de México 1986. Después, acabó ganando la Eurocopa de Suecia 1992.

Pero todo empezó en aquel encuentro de Wembley, donde ganó 0-1 con un tanto de Allan Simonsen que después dejaría fuera de la Eurocopa a Inglaterra tras quedar un punto por debajo de Dinamarca en el grupo 3 de la fase de clasificación.

ERIKSEN TAMBIÉN MARCA EL CAMINO

La tercera y última victoria de Dinamarca en Wembley es muy cercana en el tiempo. La consiguió en octubre de 2020 en un partido de la Liga de Naciones y también fue por la mínima: 0-1 con un tanto de Christian Eriksen desde el punto de penalti.

El jugador del Inter será uno de los pocos de Dinamarca que consiguieron aquella victoria en Wembley que no estará sobre el césped del estadio inglés este miércoles. Con un problema cardiaco que estuvo a punto de convertirse en tragedia tras desplomarse en el primer partido de la Eurocopa de su equipo ante Finlandia, no podrá jugar.

Su gol, como los Simonsen, Praest, Hansen y Sorensen, marca el camino hacia sus compañeros para conseguir una victoria de impacto con la que sorprender y alcanzar la final de la Eurocopa. Sin embargo, hay otros cinco encuentros en los que Dinamarca naufragó contra Inglaterra en Wembley.

Todos acabaron igual: 1-0 a favor del conjunto británico. El primero, en 1979, clasificatorio para la Eurocopa de Italia 1980, se lo llevó Inglaterra con un gol de Kevin Keegan. Los otros cuatro fueron amistosos y Dinamarca los perdió: en 1988, 1990, 1994 y 2014 con goles de Neil Webb, Gary Lineker, David Platt y Daniel Sturridge, respectivamente.

Esos no son los ejemplos a seguir por Dinamarca, cuyo técnico, Kasper Hjulmand, no quiere saber nada del equipo que ganó la Eurocopa de 1992. Así lo dijo en su penúltima aparición ante los medios de comunicación este domingo. Tal vez, sí prefiere conocer las historias de su selección en Wembley, un estadio que no es inexpugnable para su equipo tras conseguir tres victorias a lo largo de los últimos 73 años. EFE