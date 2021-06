Un clásico para Italia

Roma, 15 jun (EFE).- El Italia-Suiza de este miércoles, duelo de la segunda jornada del grupo A de la Eurocopa, es el partido más repetido en la historia de la selección 'azzurra', con un total de 58 precedentes y un balance favorable de 28 victorias, 22 empates y ocho derrotas.

Francia, contra la que Italia jugó 39 veces, con 18 victorias, diez empates y once derrotas, y España, con la que se midió 37 veces, con once victorias, quince empates y once derrotas, completan el podio de los rivales más repetidos en la historia 'azzurra'.

Pese al alto número de precedentes, el partido entre Italia y Suiza de este miércoles en el Olímpico romano será el primero que se juega en la fase final de una Eurocopa.

Sí hubo precedentes oficiales en los Mundiales, con Suiza que triunfó dos veces en la edición de 1954 e Italia que ganó 3-0 en 1962, en la fase de grupos.

El resultado más repetido en los últimos años fue el empate, registrado en tres duelos amistosos disputados en 2006, poco antes de que Italia ganara el Mundial de Alemania, en 2009 y en 2010.

La última victoria de Italia se remonta a un amistoso de 2003, mientras que la última de Suiza se registró en 1993, en la fase de clasificación al Mundial de 1994.

Italia llega a la cita tras arrollar 3-0 a Turquía en su estreno en la Eurocopa mientras que Turquía empató 1-1 ante Gales.

De ganar, Italia sellaría el pase matemático a los octavos de final. EFE