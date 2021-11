Un documental busca preservar la memoria histórica de la crisis en Nicaragua

San José, 1 nov (EFE).- El documental 'Nicaragua, patria libre para vivir', obra del español Daniel Rodríguez y que será proyectada esta semana en Costa Rica, busca preservar la memoria histórica de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde 2018 con las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y la represión de las autoridades.

El documental ya ha sido exhibido en varias ciudades españolas y a partir de esta semana, por primera vez, será proyectado en Centroamérica, específicamente en una comunidad con presencia fuerte de exiliados, en la estatal Universidad de Costa Rica, en el Cine Magaly, situado en San José, y al cierre de la marcha del próximo domingo en la que los nicaragüenses mostrarán su rechazo a las elecciones de ese día.

Rodríguez dijo a Efe que esta película recoge las voces de numerosos personajes de la sociedad nicaragüenses y fue grabado en 2018 durante las protestas contra el Gobierno de Ortega y la dura represión con la que respondieron las autoridades.

'La memoria histórica para todos los países es algo fundamental para no repetir los errores del pasado. Nicaragua lamentablemente ha vivido y sigue viviendo un ciclo de dictaduras, revoluciones y nuevas dictaduras, y quizás la falta de esa memoria historia, que nos trae una consecuencia directa que es la impunidad, ha sido el gran error que se ha cometido siempre, no solamente Nicaragua, sino en el contexto de Centroamérica y Latinoamérica', comentó el director del documental.

Para Rodríguez, en la actualidad hay 'una gran diferencia', pues considera que existe 'la conciencia clara de que la memoria histórica tiene que construirse desde ahora que están produciéndose los hechos'.

'Esa memoria histórica nos tiene que llevar a la no impunidad para que no haya repetición. No podemos hablar de amnistía, de perdón y de olvido bajo ningún concepto', declaró.

Rodríguez recordó las dificultades que pasó para lograr grabar las entrevistas y las protestas sin ser detectado por las autoridades nicaragüenses y agradeció a los amigos que le ayudaron, así como a las fuentes que le brindaron entrevistas para el documental, muchas de las cuales se encuentran en la actualidad 'secuestradas por el régimen' o en el exilio.

'Hoy veo la película con dolor porque muchas de las personas que aparecen en la película han sido secuestradas en los últimos meses', expresó Rodríguez.

El cineasta hizo un llamado a los nicaragüenses ha mantener la esperanza y celebró que la sociedad tiene 'la idea muy clara de no apostar por la lucha armada' y de mantener la incidencia por medio de las decenas de miles de exiliados que hay en países como Costa Rica, Estados Unidos y España.

'Es fundamental el papel del colectivo de exiliados porque en ellos está la gran esperanza del país. Ellos son los que pueden luchar con cierta efectividad porque en el país no se puede salir a las calles y la vía electoral es imposible', dijo.

Rodríguez calificó las elecciones del domingo en Nicaragua como una 'farsa' y aseguró que 'no hay un régimen totalitario y dictatorial que dure toda la vida', por lo que, advirtió, 'el régimen de Ortega tiene los días contados'.

El documental también será proyectado en El Salvador a partir de esta semana y Rodríguez anhela que pronto pueda ser mostrado en Nicaragua, sin Ortega en el poder. EFE

