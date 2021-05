Un documental rememora 'el Atleti del Doblete' 25 años después

Madrid, 19 may (EFE).- 'El año anterior lo habíamos pasado mal, Antic nos transmitió desde el primer momento un espíritu ganador', expresó Juan Vizcaíno, el medio centro de los títulos de Liga y Copa del Rey del Atlético de Madrid en 1995-96, rememorados a lo largo de una hora por el documental de Movistar 'El Atleti del Doblete'.

Presentado este miércoles en el estadio Wanda Metropolitano, será estrenado el próximo 25 de mayo, justo el día que se conmemora el 25 aniversario de aquel momento histórico del club, cuando los goles de Diego Simeone, hoy entrenador del equipo, y Kiko Narváez culminaron el título ante el Albacete en el estadio Vicente Calderón (2-0).

'Dos años antes lo habíamos pasado muy mal. El Atlético de Madrid necesitaba algo así, que se dio. Los dos años anteriores fueron demasiados duros', cuenta en un instante del documental José Luis Pérez Caminero, centrocampista de aquella época, en uno de los variados testimonios con los que se repasa aquellos dos éxitos.

'Desde el principio, confiaba en ganar la Liga', dice Dusan Antic, el hijo de Radomir Antic, el técnico que hizo posible ese 'Doblete' inigualable en los más de cien años de existencia del Atlético y que entendió 'perfectamente las características de los futbolistas para que puedan rendir en su mejor versión', apunta Simeone, ahora a las puertas este sábado de repetir como campeón.

'Fue realmente bonito', dice Tomás Reñones, protagonista de 'uno de los recuerdos' que le vienen a la mente a Roberto Fresnedoso nada más concluir el encuentro contra el Albacete en la última jornada de la Liga: 'Tomás estaba llorando de alegría. Se me ha quedado grabado. Ganar una Liga y una Copa es de una dificultad enorme. Tuvimos esa capacidad. Sentimos orgullo. Somos unos afortunados'.

La presentación del documental también fue un homenaje a Radomir Antic, fallecido hace un año. 'Para mí fue un padre futbolístico. Me trajo aquí, me ayudó mucho, intenté devolverle todo lo que me ha dado. Ha sido la clave de todo, fichó gente buena y con humildad e hizo un vestuario muy bueno. Sin el 'míster' este doblete no existiría. Es triste que no le tengamos hoy con nosotros. Se ha ido una gran persona, un gran padre', expresó, emocionado, Milinko Pantic, pieza esencial de aquel doble triunfo en 1995-96.

Antes de la emisión del documental, tuvo lugar el momento más emotivo de la presentación: Enrique Cerezo, presidente del club, entregó un ramo de flores rojas y blancas a Vera, viuda de Radomir Antic. 'Era un caballero, un señor de fútbol y en el Atlético de Madrid ha dejado una huella imborrable', valoró Cerezo. EFE