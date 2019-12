Un documental sobre Taylor Swift abrirá Sundance 2020

Los Ángeles (EE.UU.), 4 dic (EFE).- Un documental sobre la cantante Taylor Swift figura entre las películas escogidas para inaugurar Sundance, una de las citas más importantes del mundo en el cine independiente y que este miércoles dio a conocer su programación para 2020.

'Taylor Swift: Miss Americana', de Lana Wilson, es el título de ese documental que protagonizará, junto a otras cintas, el primer día de este festival creado por Robert Redford y que se celebra anualmente en Park City (Utah, Estados Unidos).

'Los artistas independientes crean y enriquecen la cultura global', dijo Redford en un comunicado.

'Su arte, que estamos orgullosos de presentar, puede entretener y mucho más: puede iluminar, agitar y empoderar', aseguró.

Sundace 2020 contará con 118 películas de 27 países diferentes.

Entre los largometrajes que se podrán ver por primera vez en Sundance sobresale 'Falling', el debut en la dirección del actor Viggo Mortensen y que se encargará de cerrar el festival.

También fuera de competición, el colombiano Rodrigo García presentará 'Four Good Days', donde aparecen Glenn Close y Mila Kunis

Y el brasileño Wagner Moura y la cubana Ana de Armas pasarán por Sundance para presentar 'Sergio', cinta de Greg Barker sobre el asesinato del diplomático Sergio Vieira de Mello.

Sundance contará con actores y actrices de la talla de Anne Hathaway y Ben Affleck ('The Last Thing He Wanted'), Anthony Hopkins y Olivia Colman ('The Father'), Jude Law ('The Nest'), Ethan Hawke y Kyle Maclachlan ('Tesla'), Michael Keaton ('Worth'), Evan Rachel Wood y Gina Rodríguez ('Kajillionaire'), Julia Louis-Dreyfus ('Downhill') y Benedict Cumberbatch ('Ironbark'), entre otros.

En cuanto a los apartados competitivos de Sundance, en la categoría de drama internacional hay presencia latina con la argentina 'Marea alta' de Verónica Chen, la hispano-mexicana 'Sin señas particulares' de Fernanda Valadez, y la mexicana 'Blanco de verano' de Rodrigo Ruiz Patterson.

Y en la competencia de documental internacional figuran la chilena 'El agente topo' de Maite Alberdi; y 'Once Upon A Time in Venezuela' de Anabel Rodríguez Ríos, que cuenta con producción de Venezuela, Brasil, Austria y Reino Unido.

La edición de 2020 de Sundance se celebrará del 23 de enero al 2 de febrero. EFE