Un empresario español acuerda la compra del Derby County

Londres, 7 abr (EFE).- El Derby County ha acordado su venta a la compañía No Limits Sports, dirigida por el español Erik Alonso, quien ya intentó en el pasado hacerse con el Sheffield Wednesday.

Esta transacción, sin embargo, aún tiene que ser aprobada por la Liga Inglesa de Fútbol (EFL, por sus siglas en inglés) y por el consejo formado por el resto de clubes de la liga.

No es la primera vez que Mel Morris, dueño del Derby County, intenta vender el club y el año pasado llegó a un acuerdo con el grupo Derventio, controlado por la familia real de Abu Dhabi, pero no se cerró porque el consorcio no cumplió los plazos acordados.

'Estamos orgullosos y encantados de anunciar que No Limits Sports ha contactado con la EFL para la aprobación de los nuevos dueños del Derby County, después de llegar a un acuerdo con el actual dueño, Mel Morris', dijo el club en un comunicado.

El Derby County, que las últimas temporadas estuvo peleando por ascender a la Premier League, se encuentra actualmente en una situación complicada y es decimoctavo en el 'Championship', la segunda categoría del fútbol inglés. EFE