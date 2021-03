Un equipo español estudia una nube marciana gracias a la sonda Mars Express

Bilbao (España), 9 mar (EFE).- La 'cámara web' a bordo de la sonda europea Mars Express permitió a un equipo de la Universidad española del País Vasco (UPV/EHU) estudiar una gran nube sobre un volcán marciano, informa la Agencia Espacial Europea (ESA).

Cuando llega la primavera al sur marciano, una nube de hielo de agua emerge cerca del volcán Arsia Mons, de 20 kilómetros de altura, y rápidamente se extiende a lo largo de cientos de kilómetros antes de desaparecer al cabo de pocas horas.

Un estudio de un equipo de la Universidad del País Vasco en Bilbao (norte de España) desveló los secretos de esta nube, gracias a 63 observaciones de la misma realizadas con la 'cámara web' de la Mars Express y otros instrumentos.

La nube resulta difícil de observar en su totalidad, debido a los rápidos cambios en la atmósfera marciana y a las limitaciones en la órbita de muchas naves.

Para superar estos obstáculos, el equipo utilizó la cámara de seguimiento visual (VMC) de la Mars Express, instrumento apodado la 'cámara web' de Marte, que presenta una resolución similar a la de una cámara web estándar de 2003.

Esta cámara se desactivó tras la misión en el 2003, pero años después se reactivó y se empezó a usar por los científicos.

'Aunque tiene una resolución espacial baja, presenta un gran campo de visión, algo esencial para disponer de una mayor perspectiva a distintas horas del día, y es estupenda para seguir la evolución de un determinado fenómeno a lo largo de un periodo de tiempo prolongado y a pequeños intervalos. Así, hemos podido estudiar toda la nube en numerosos ciclos de vida', detalló el investigador principal, Jorge Hernández Bernal, de la UPV/EHU.

El equipo de investigadores españoles combinó las observaciones de la cámara web con las de otros dos instrumentos de Mars Express -OMEGA y HRSC- y de otras naves.

'Nos hizo especial ilusión adentrarnos en las observaciones realizadas por Viking 2 en los años setenta', reconoció Jorge Hernández. 'Vimos que en aquella época ya se había capturado parte de esta fascinante nube gigantesca, y ahora estamos explorándola con todo detalle'.

No hay otro sistema climático en el sistema solar tan parecido al de la Tierra como el marciano y, aun así, los dos planetas presentan diferencias llamativas.

'Aunque en la Tierra se observan con frecuencia nubes orográficas, no alcanzan esta enorme longitud ni ofrecen una dinámica tan cambiante', explicó otro de los investigadores.

'Comprender esta nube nos brinda una excelente oportunidad para intentar replicar su formación con modelos, modelos que mejorarán nuestros conocimientos sobre los sistemas climáticos tanto de Marte como de la Tierra', subrayó.

El artículo sobre la investigación, 'An Extremely Elongated Cloud over Arsia Mons Volcano on Mars: I. Life Cycle', de J. Hernández-Bernal, está publicado en 'Journal of Geophysical Research'. EFE