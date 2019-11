Un gobernador y 2 alcaldes oficialistas renuncian en plena crisis en Bolivia

La Paz, 9 nov (EFE).- Un gobernador y dos alcaldes del partido del presidente boliviano, Evo Morales, renunciaron este sábado a sus cargos, en medio de la crisis política y social en que está sumido el país desde las elecciones generales del 20 de octubre.

Una de las autoridades que renunció fue el gobernador de la región andina de Potosí, el oficialista Juan Carlos Cejas, quien dijo a los medios que no se iba a 'aferrar al cargo si eso va a ayudar a que no tengamos enfrentamiento'.

También tomó la decisión para proteger a su familia que, según dijo, 'está en riesgo'.

El alcalde de Potosí, William Cervantes, también del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), fue obligado a renunciar por una multitud que le hizo firmar la dimisión en una bandera potosina, según se ve en un video difundido en medios y en las redes sociales.

Además se conoció una carta de 'renuncia irrevocable' del oficialista Iván Arciénega, el alcalde de Sucre, la capital constitucional de Bolivia, en la que señala que tomó esa decisión 'por una solución pacífica al conflicto que vive el país'.

'Que se restablezca la democracia, el orden constitucional y los plenos derechos de la gente por una Bolivia unida', indica la nota, difundida en medios como el diario sucrense Correo del Sur.

En las últimas horas también renunció el alcalde de Oruro, Saúl Aguilar, 'en virtud a los recientes acontecimientos en el país, precautelando la seguridad de los orureños y pidiendo la paz en Bolivia', según un escueto comunicado difundido en la página web del gobierno municipal de esa ciudad andina.

Aguilar hizo votos 'por una pronta pacificación en el país' y pidió 'nuevas elecciones nacionales que vayan en bien de nuestra querida Bolivia'.

El ahora ex alcalde no pertenecía al partido oficialista, pero fue cuestionado por no haber apoyado las protestas ciudadanas en esa urbe.

Otro que renunció fue el senador oficialista electo por Potosí Orlando Careaga en un video difundido en las redes en el que aseguró que sus pedidos de diálogo no fueron escuchados oportunamente.

Bolivia atraviesa una crisis desde las pasadas elecciones del 20 de octubre, tras las que el órgano electoral dio vencedor al presidente del país, Evo Morales, para un cuarto mandato hasta 2025, pero la oposición y comités cívicos denuncian fraude a favor del mandatario, exigen su renuncia y nuevos comicios.

Las protestas a favor y en contra de Morales desde entonces causaron al menos tres muertos y 384 heridos, según datos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia. EFE