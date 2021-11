Un grupo de 'tories' críticos se reúne con Johnson para mostrar descontento

Londres, 25 nov (EFE).- Los líderes de un influyente comité que agrupa a los diputados conservadores sin cartera se reunieron este jueves con el primer ministro, Boris Johnson, en medio del aparente descontento con el dirigente en las filas 'tories'.

El presidente del denominado Comité 1922, Graham Brady, confirmó este jueves que el ejecutivo de este comité se reunió con Johnson en la residencia oficial de Downing Street, en Londres, pero no quiso hacer comentarios a los medios sobre el contenido del encuentro.

Los diputados miembros del comité tienen la facultad de desafiar el liderazgo de un primer ministro si reúnen un mínimo de 54 firmas.

La cita de hoy tuvo lugar después de varias semanas difíciles para el Gobierno por la respuesta de Johnson a un caso de corrupción en su partido, así como por su forma de actuar y gobernar.

Según los medios británicos, varios diputados conservadores han enviado cartas a Brady en las que expresan no tener confianza en el primer ministro, si bien no alcanzarían las 54 necesarias para iniciar un proceso interno que decida si Johnson debe continuar o no como líder de la formación en el poder.

De acuerdo con el periódico 'The Times', el ministro de Economía, Rishi Sunak, se siente frustrado por la forma 'caótica' en que opera la oficina del primer ministro.

Sin embargo, un portavoz de Johnson insistió en que los equipos del número 10 (primer ministro) y del número 11 (Sunak) de Downing Street 'continúan trabajando juntos muy bien en todos los niveles'.

La última polémica protagonizada por el jefe del Ejecutivo fue el lunes al intervenir ante la patronal de empresarios Confederación de la Industria Británica (CBI, en inglés), ante los que divagó sobre el parque de atracciones Peppa Pig World, inspirado en una serie infantil de dibujos animados.

Además, el político tuvo un momento incómodo al perder el orden de los folios que contenían su discurso.

Hace unas semanas, el Gobierno fue centro de un escándalo al salir a la luz los trabajos adicionales de algunos diputados conservadores como lobistas y cabilderos, en clara violación de las reglas parlamentarias por conflicto de intereses. EFE

