Un hombre apuñala y mata a su pareja y a dos de sus hijos en Lima

Lima, 22 dic (EFE).- Un hombre asesinó con un arma blanca a su pareja y a dos de sus cuatro hijos este domingo en el interior de un departamento ubicado en el populoso distrito limeño de El Agustino.

Según señalaron medios locales, el atacante, de 28 años, llegó hasta su vivienda en la madrugada del domingo e inició una discusión con Jessica Jamina Tejeda Huayanay, de 34 años, para luego coger un cuchillo de la cocina y atacarla a ella y a los cuatro menores, entre ellos un bebé de tres meses de nacido.

En la vivienda hallaron a la mujer aún con vida, pero con graves heridas, por lo que murió en el hospital hasta el que fue trasladado; además de los cuerpos sin vida de un bebé de tres meses y un adolescente de 15 años, quien habría intentado defender a su madre de su agresor.

El Ministerio de Salud informó que una menor de dos años se encuentra con pronóstico reservado en un hospital de Lima, en tanto que otro menor de nueve años también se mantiene en un nosocomio, con múltiples cortes aunque estable.

Según informó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el agresor ya fue detenido por la Policía Nacional del Perú.

ACUSAN A LA POLICÍA

Los vecinos criticaron el lento accionar de la Policía, que según señalaron tardó aproximadamente una hora hasta llegar al lugar de los hechos, aún cuando la comisaría se ubica próxima a la zona.

En esa línea, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, se acercó hasta el lugar y señaló que investigará las acusaciones vertidas contra la Policía.

'Esa es la conversación que he tenido con los vecinos y están sumamente dolidos porque señalan haber llamado al 105 y no llegaban, y que han tenido que venir hasta acá (comisaría). Esa investigación me la van a alcanzar, ya tengo el nombre del fiscal, ya tengo el nombre del equipo, ya esta el agresor detenido, ya lo están interrogando', expresó Montenegro.

EL 2019 CIERRA CON LA MAYOR CIFRA DE FEMINICIDIOS

El número de feminicidios registrados en el 2019 es el más alto y alarmante de la década, con mas de 160 víctimas mortales y alrededor de 180 niños dejados en la orfandad.

Según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, alrededor del 68 % de los victimarios fueron parejas o exparejas de sus víctimas. EFE