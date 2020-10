Un hombre lobo francés y un alien ruso, sueltos por Sitges un martes y 13

Irene Dalmases

Sitges (España), 13 oct (EFE).- Mientras la epidemia de coronavirus avanza impasible en Cataluña (este de España), en el Festival de Cine de Sitges, un martes y 13, los que andan sueltos y con fuerza son un hombre lobo francés, protagonista de 'Teddy', y un alienígena ruso, que aparece en 'Sputnik'. Ambas, recibidas con aplausos.

Otro de los filmes en la parrilla de hoy es 'The book of vision', la ópera prima de Carlo S. Hintermann, estrecho colaborador de Terrence Malick, que le produce y que ha sido acogida con cierta tibieza.

'Teddy', la segunda cinta que codirigen los gemelos Ludovic y Zoran Boukherma, muestra lo que le ocurre a un joven, no muy largo de luces, después de tener un incidente, probablemente, con una bestia, en un bosque de una zona del sur de Francia, muy cerca de la frontera con España.

Con un particular sentido del humor al principio, el metraje va adquiriendo otro tinte, mientras va haciéndose evidente que el pequeño pueblo en el que transcurre la trama quedará marcado por un caso de licantropía.

Con alusiones a pueblos de la Cataluña francesa como El Pertús o a una ciudad como Perpinyà, el momento álgido de la película sucede después de que un grupo de jóvenes estudiantes adolescentes entonen una canción en catalán.

La rusa 'Sputnik' es la ópera prima de Egor Abramenko, quien a través de un vídeo ha lamentado no poder estar en la localidad catalana de Sitges, aunque para él 'es un gran honor' que la película forme parte de la sección oficial.

En plena guerra fría, en el año 1983, una nave espacial soviética cae en el Kazajistán soviético, con dos tripulantes a bordo, uno de los cuales, muy malherido, y el otro con algún posible trastorno mental.

Presencia habitual en los últimos años, la ciencia ficción rusa vuelve al certamen de la ciudad catalana con un proyecto cinematográfico que incluye una criatura que se alimenta del miedo de los humanos, según acaban concluyendo los científicos que estudian el caso.

Con gran protagonismo de una prestigiosa psicóloga, que interpreta Oksana Akinshina, durante el metraje hay reflexiones sobre la moral y las obligaciones, mientras que uno de los militares con un papel preponderante llega a afirmar que las armas garantizan la paz.

'The Book of Vision' es el estreno en la dirección de Carlo S. Hintermann, quien a través de un vídeo se ha reconocido aficionado al fantástico desde siempre y, coincidiendo con todos los directores extranjeros, ha lamentado no poder estar en el festival de forma presencial por la covid-19.

En su película, da a conocer a Eva, una doctora, que en un tiempo presente lo deja todo, después de descubrir un manuscrito del siglo XVIII en el que un médico, al que da vida el popular Charles Dance (conocido por su papel de Tywin Lannister en 'Game of Thrones'), ha anotado las emociones, temores y sueños de sus pacientes.

Un día más, y como ocurre también en otras salas, teatros o coliseos operísticos, desde el reinicio de actividades tras el confinamiento, durante las proyecciones no se ha oído ni un carraspeo, ni a nadie tosiendo. Antes de, era impensable. EFE