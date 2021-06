Un indulto histórico en diez claves

Rafael Martínez

Madrid, 22 jun (EFE).- 1.328 días después de entrar en prisión, los condenados por el proceso independentista en Cataluña serán puestos en libertad tras recibir el indulto del Gobierno español, que les perdona la pena que les quedaba por cumplir. Pero ¿qué supone la medida de gracia?, ¿cuándo saldrán?, ¿es reversible?, ¿afecta a los fugados?

A continuación, diez claves de un indulto histórico:

¿QUÉ IMPLICA EL INDULTO?

El indulto, parcial, conmuta la pena que les quedaba por cumplir, por lo que saldrán de prisión habiendo terminado sus respectivas condenas, aunque bajo la condición de que no cometan un delito grave entre tres y seis años, en cuyo caso la pena indultada se sumaría a una eventual nueva condena. No se perdonan los delitos, solo la pena.

¿QUIÉNES SON LOS INDULTADOS?

Los nueve condenados por sedición, que cumplen penas de prisión, son exmiembros del Gobierno y del Parlamento de Cataluña (noreste de España) y representantes de entidades cívicas de esta región.

¿CUÁNDO ESTARÁN EN LIBERTAD?

De inmediato, previsiblemente este miércoles. El rey de España Felipe VI, como jefe de Estado, firmará este martes los indultos y el miércoles serán publicados en el boletín oficial, por lo que en ese momento el Tribunal Supremo español --al que corresponde ejecutar la medida de gracia-- podrá remitir un mandamiento de excarcelación a las prisiones correspondientes.

¿PODRÁN VOLVER A LA POLÍTICA Y OCUPAR CARGOS PÚBLICOS?

No. El indulto afecta a las penas de prisión pero no las de inhabilitación, que oscilan entre los nueve y los trece años, por lo que no podrán ocupar cargos ni trabajar para un organismo público en ese tiempo, aunque sí en puestos internos en sus partidos.

¿LOS INDULTOS SON REVERSIBLES, TIENEN MARCHA ATRÁS?

Depende. Es una decisión irrevocable, pero el Gobierno ha incluido una cláusula de condicionalidad, que consiste en anular los indultos si vuelven a delinquir.

¿CUÁL ES ESA CONDICIÓN QUE HA INCLUIDO EL GOBIERNO?

Que no cometan un delito grave, penado con más de cinco años, en un margen de tiempo que oscila entre los tres y los seis años.

En caso de sentencia firme por hechos delictivos cometidos en próximos años, se les sumaría la pena que se les ha indultado, ya que la medida de gracia quedaría anulada.

¿POR QUÉ EL GOBIERNO IMPONE ESE MARGEN DE AÑOS?

Porque el Ejecutivo entiende que los líderes independentistas tienen una participación política y social diversa en estos momentos.

¿SE PUEDE RECURRIR EL INDULTO?

Sí, ante el Tribunal Supremo, que debe revisar si el indulto cumple con todos los requisitos formales --que no falten informes-- y si no es arbitrario; es decir, que está suficientemente motivado.

Hay dos meses para presentar un recurso en el que el recurrente debe acreditar un interés directo en el asunto, algo que en cuestiones de indultos implica más a personas afectadas por la gracia (familiares) que a instituciones (partidos), que podrían incurrir en una falta de legitimidad para recurrir.

¿UN RECURSO PUEDE DEJAR EN SUSPENSO EL INDULTO?

Automáticamente no. Solo es posible si el recurrente --los principales partidos de oposición han anunciado que recurrirán-- solicita una medida cautelar o cautelarísima, aunque fuentes del Gobierno dudan de que cualquiera de estas dos medidas puedan prosperar.

¿ESTA MEDIDA AFECTA A PUIGDEMONT Y AL RESTO DE FUGADOS?

No. Los indultos solo afectan a los condenados por el Supremo y no se pueden aplicar al expresidente catalán Carles Puigdemont ni al resto de los políticos fugados de España, porque no han sido enjuiciados. EFE