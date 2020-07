Un juez decidirá si se hacen públicos documentos confidenciales de la Copa

Redacción deportes, 6 jul (EFE).- El juez de la Corte Superior de Auckland (Nueva Zelanda), Simón Moore, ha aplazado su decisión sobre si debe hacerse público un borrador confidencial de una auditoría sobre las finanzas de la organización de la 36ª Copa América.

El Emirates Team New Zealand, equipo defensor del título y su rama empresarial la America's Cup Event Limited (ACE) han argumentado en Auckland que el informe es confidencial y no está aún completado.

'Todo lo que se está reteniendo es una acusación perjudicial, pero no es un hecho confirmado', ha señalado el abogado de ACE Davey Salmon ante el tribunal.

Emirates Team New Zealand y ACE están pidiendo una orden judicial que impida a la compañía de medios New Zealand Media and Entertainment (NZME) publicar un borrador de una auditoría confidencial realizada para el Ministerio de Negocios, Empleo e Innovación (MBIE), ha expresado 'serias preocupaciones' sobre los gastos de ACE .

ACE ha explicado que las acusaciones hechas en su contra no tienen fundamento, y que está trabajando con el MBIE respondiendo a las preguntas que se le había formulado.

La gran preocupación del Emirates Team New Zealand es poder impedir la divulgación de formación confidencial, incluidos los salarios del equipo ya que serían informaciones muy valiosas para los rivales que podrían intentar quitarles a su personal después de la Final de la Copa América en marzo.

El informe de auditoría de la consultoría del MBIE, la empresa Beattie Varley, fue uno de los documentos que empezaron a desvelarse a fines de junio, en medio de las denuncias del equipo de Nueva Zelanda de que se habían filtrado documentos confidenciales durante seis meses.

El Ministerio, en una carta dirigida a ACE, expresó su preocupación por cómo se están gastando los 20 millones de euros presupuestados para asegurar la defensa de la Copa en Auckland. De esa cantidad ya se ha pagado 14,5 millones, pero ya se ha anunciado que no se facilitarán más pagos adicionales hasta que se aclare la situación financiera.

El abogado del grupo NZME, editor del periódico New Zealand Herald, Robert Stewart, ha señalado ante el tribunal que, 'hay interés público en el informe, a pesar de que los datos son provisionales y que aún están sujetos a negociación'.

El tribunal escuchó que, además del borrador del informe de la empresa Beattie Varley, también hay grabaciones realizadas en las reuniones de la junta directiva de ACE, que la compañía ha remarcado que no están autorizadas.

'Si la transcripción recogida en el informe Beattie Varley es precisa, entonces hay preocupaciones muy reales sobre lo que estos directores intentaron hacer para justificar lo que dicen que es una compensación legítima para el trabajo realizado por los empleados del Equipo de Nueva Zelanda', ha señalado Stewart

El abogado Davey Salmon, en nombre del Team New Zealand y ACE, ha argumentado que el millón y medio de euros pagados por ACE al Equipo de Nueva Zelanda fueron para trabajar en la creación del evento así como en el diseño de una nueva clase de barco (el AC75).

'Los datos salariales no son solo información personal, son competitivos.A los mejores regatistas del mundo se les paga algo que es, además de económico, muy sensible a nivel deportivo', dijo.

El juez Moore ha emitido órdenes cautelares para prohibir la divulgación de los documentos del informe realizado por la empresa Beattie Varley y también el contenido de las grabaciones realizadas en una reunión de la junta directiva de ACE. La decisión final del juez se espera en aproximadamente una semana. EFE

