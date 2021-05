Un líder sin pausa y sin Lemar

Majadahonda (Madrid), 13 may (EFE).- Once horas y media después de completar su victoria por 2-1 contra la Real Sociedad en el estadio Wanda Metropolitano, de quedarse a seis puntos de ser el campeón de LaLiga Santander, no hay pausa para el líder, que retomó este jueves los entrenamientos con la vista ya en el Osasuna y sin Thomas Lemar, que se perderá su segundo duelo seguido este domingo.

El encuentro dominical en el estadio Wanda Metropolitano supone el penúltimo obstáculo hacia el título del conjunto rojiblanco, que no se ha bajado del liderato de la clasificación desde el pasado 16 de diciembre, inabordable en la cima de la tabla a lo largo de las últimas 21 jornadas, aunque aún entonces tuviera partidos aplazados.

A la espera del resultado del Real Madrid en Granada, esta noche, el Atlético tiene cuatro puntos de ventaja sobre el Barcelona y cinco sobre el conjunto blanco, pendiente del citado duelo; los únicos dos adversarios que pueden arrebatarle aún el primer puesto.

'Vamos a seguir luchando hasta el último minuto de esta Liga', proclamó Yannick Carrasco, titular frente a la Real Sociedad y con trabajo regenerativo, al igual que todos los futbolistas que partieron anoche del once, como es habitual cada día después de partido, en la vuelta a los entrenamientos matutina en Majadahonda. El resto del equipo se entrenó con más intensidad este jueves.

'Lo que necesitamos es descansar. Todos estamos en una temporada que fue durísima, es durísima y terminará siendo durísima, porque nos generó todo lo que nos pasa como sociedad. Se empezó demasiado rápido y todo lo que ustedes ya conocen que nos fue pasando a todos los equipos. Y nosotros no somos la excepción. Iremos partido a partido, sabiendo que el domingo (contra Osasuna) será un partido muy importante para lo que resta de Liga', expresó Diego Simeone después del 2-1 contra la Real Sociedad en el Wanda Metropolitano.

La jornada de descanso será este viernes. El sábado será la vuelta a los entrenamientos. Porque este domingo hay otro compromiso, el penúltimo de la Liga, contra Osasuna, en el que sólo se prevé la baja de Thomas Lemar, que prosigue con la recuperación de la 'lesión miotendinosa en el muslo izquierdo' que sufrió el pasado sábado en los primeros minutos del encuentro contra el Barcelona en el Camp Nou.

Ya ultima su puesta a punto Giménez, con unas molestias desde hace una semana y media frente al Elche. Este jueves repitió entrenamiento con el grupo. Ha entrado en la dos últimas convocatorias del Atlético, contra el Barcelona y contra la Real Sociedad, pero no ha disputado ningún minuto en ninguno de esos dos partidos, aunque él es un titular indiscutible en el esquema.

'Giménez está haciendo todo y lo imposible por acercarse cada día más a estar con el grupo. Lo necesitamos dentro del grupo, más allá de que le toque jugar o no le toque jugar, y es muy importante para nosotros su presencia', expuso el pasado martes Simeone, antes del partido contra la Real Sociedad, en el que tampoco tuvo minutos.

Aparte, no hay sancionados en el Atlético frente a Osasuna. Sin ninguna tarjeta frente a la Real Sociedad, Simeone tiene cuatro apercibidos en la actualidad: Mario Hermoso, Koke Resurrección, Saúl Ñíguez y Thomas Lemar, aunque éste último no jugará ante Osasuna. EFE