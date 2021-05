Un ministro ruso llama a no esperar la tercera ola de la covid-19 y vacunarse

Moscú, 16 may (EFE).- El ministro de Sanidad de Rusia, Mijaíl Murashko, llamó a los rusos a no esperar la tercera ola de la pandemia del país y vacunarse, ante la reticencia de la población rusa a inocularse.

'Nos preguntan a menudo sobre el riesgo de una tercera ola. Me parece una pregunta absurda, no es necesario, hay que tomar medidas profilácticas, el ojalá no funciona en estos casos. Simplemente hay que ir, vacunarse y no hacer tantas preguntas banales y fuera de lugar', afirmó en el canal de televisión Rossiya 1.

Aunque los niveles de contagios en Rusia se mantienen relativamente estables, durante la última semana se restraron algunos días cifras superiores a los 9.000 contagios en 24 horas, tras lo cual especialistas advirtieron que podría tratarse del inicio de la tercera ola de la pandemia.

Mientras, según una encuesta publicada por el buscador de empleos ruso SuperJob.ru, un 42 % de nos rusos no desea inocularse contra el coronavirus.

El mayor rechazo se observa entre las personas del grupo de edad de 35 a 44 años, de las cuales un 46 % no quiere vacunarse.

Un 20 % de los rusos se expresó dispuesto a vacunarse si eso les permite viajar al exterior.

Solo un 18 % de los rusos prevén vacunarse sin condiciones, cifra que se eleva a un 24 % entre los mayores de 45 años.

Durante la última jornada en el país se detectaron 8.554 nuevos casos, y fallecieron 391 pacientes, según las autoridades sanitarias.

En Moscú, principal foco de la covid-19 en Rusia, en las últimas 24 horas de diagnosticaron 2.789 casos y fallecieron 56 personas.

Rusia, con 4,9 millones de casos registrados, es el sexto país en el mundo por número de contagios después de Estados Unidos, la India, Brasil, Francia y Turquía, y según los datos del Gobierno los fallecidos directamente a causa de la covid-19 ascienden a día de hoy a 115.871.EFE