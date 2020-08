Un novato en el camino del aspirante

Madrid, 9 ago (EFE).- El Manchester United, uno de los favoritos a ganar la Liga Europa junto al Sevilla y el Inter, peleará por alcanzar las semifinales ante un novato como el Copenhague, que disputará por primera vez en su historia los cuartos de final de la competición con la intención de dar la sorpresa.

La localidad alemana de Colonia acogerá una eliminatoria atípica a un solo partido sin público y a puerta cerrada. Son los nuevos tiempos del fútbol provocados por el coronavirus a los que también se apuntan los cuartos de final de la Liga Europa, cuyo final se acerca después de meses de retraso por culpa de la pandemia.

El posible rival del Sevilla (si el equipo de Julen Lopetegui elimina a su vez al Wolverhampton) saldrá de un duelo en el que el Copenhague tiene poco que perder y mucho que ganar. Después de remontar con solvencia al Istanbul Basaksehir turco (3-0 con un doblete de Jonas Wind tras el 1-0 en la ida), el duelo ante el Manchester formará parte de la historia de un club poco acostumbrado a partidos de relumbrón.

Hasta el momento, el techo del Copenhague en la Liga Europa eran los octavos de final. Llegó a ellos en el curso 2016/17 y el Ajax se encargó de acabar con la aventura de un equipo que ahora sueña con eliminar al Manchester United para convertirse en uno de los cuatro mejores equipos de la segunda competición continental.

Enfrente tendrá a un rival con hambre de títulos y que está haciendo un final de curso excelente. El United consiguió remontar posiciones en la reanudación de la Premier League en la vuelta al fútbol y acabó en una digna tercera plaza, mientras que sólo ha perdido un encuentro desde el regreso al fútbol: la final de la FA Cup contra el Chelsea.

Ese es el único tropiezo en los doce partidos que ha disputado el Manchester United en la etapa post confinamiento. Con la vuelta de la mejor versión del francés Paul Pogba y con la inyección creativa aportada por el portugués Bruno Fernandes, los hombres de Ole Gunnar Solskjaer intentarán aplicar la lógica para acercarse a una final que ya ganaron en 2017.

Ese es el único título de la Liga Europa que luce en las vitrinas de Old Trafford y Solskjaer no quiere perder la oportunidad de conseguir el primero en cuenta particular en las filas del club británico, al que llegó en 2018.

El técnico noruego ya dio descanso a sus mejores hombres en el choque de vuelta de octavos ante el LASK Linz, al que ganó 0-5 en la ida y volvió a superar 2-1 en la vuelta con una buena actuación de jugadores menos habituales que difícilmente repetirán en la alineación.

Solskjaer sólo debe decidir si mantiene a Sergio Romero bajo la portería o vuelve a colocar a David de Gea. Además utilizará a Brandon Williams en el lateral izquierdo para sustituir al lesionado Lje Shaw y el resto de nombres importantes como Pogba, Fernandes, Mason Greenwood o Marcus Rashford, volverán al once inicial.

En el Copenhague, su entrenador milagro Stale Solbakken, buen conocedor del fútbol inglés después de su paso por el Wolverhampton, intentará mantener su espectacular racha en la Liga Europa (dos derrotas en diez partidos desde que comenzó la fase de grupos), con muy pocos cambios.

El ex del United, el uruguayo Guillermo Varela, no faltará a la cita junto uno de los mejores futbolistas del cuadro danés, Jonas Wind, autor de un doblete y de una asistencia en la noche histórica que vivió el cuadro danés ante el Istanbul Basaksehir. Días después de aquella brillante victoria, el novato quiere dejar en el camino a uno de los aspirantes al título, que intentará que Colonia no sea el nombre de la ciudad en el que inscriban su defunción.

-- Alineaciones probables:

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Pogba, Matic; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial.

Copenhague: Johnsson; Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen; Mudrazija, Zeca; Biel, Wind, Jensen; Kaufmann.

Árbitro: Clément Turpin (Francia).

Estadio: Stadion Köln (Colonia, Alemania).

Hora: 21:00 EFE