Un panel de expertos concluye que WWF no ha vulnerado derechos humanos

Madrid, 24 nov (EFE).- Un informe elaborado por un panel de expertos independiente no ha encontrado ninguna prueba de que el personal de la organización conservacionista WWF haya 'planeado o alentado prácticas' que vulneren los derechos humanos de ninguna comunidad con la que trabaja, ha informado la entidad.

El informe 'Embedding Human Rights into Nature Conservation: from Intent to Action' fue encargado por la propia organización conservacionista tras recibir varias denuncias de 'vulneraciones de derechos humanos por parte de algunos guardas gubernamentales en las zonas más complejas y remotas en las que realizan actividades'.

Dirigido por la ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la jueza Navi Pillay, el grupo de expertos 'no encontró pruebas de que el personal de WWF haya participado o alentado ninguna práctica de vulneración de derechos humanos'.

No obstante, formularon algunas 'recomendaciones sobre cómo integrar mejor los derechos humanos en la conservación' que WWF acepta poner en marcha, según declaraciones del presidente de WWF Internacional, Pavan Sukhdev, recogidas en un comunicado difundido este martes por la entidad.

Por su parte, el director general de WWF Internacional, Marco Lamberti, señaló que 'WWF trabaja con comunidades de todo el mundo y admite que tiene la responsabilidad de escuchar sus voces, defender sus derechos e integrarlas en su trabajo'. 'Es profundamente triste para todos nosotros saber que la gente haya sufrido'.

'Nos tomamos muy en serio las recomendaciones del panel y nos comprometemos a acatar todas ellas, además de seguir con las acciones que ya hemos tomado para cumplir mejor con nuestros compromisos con las comunidades', añadió Lambertini.

El panel exige a WWF que abogue con más claridad para que los gobiernos cumplan con su responsabilidad en relación a la protección de los derechos humanos, incluyendo lo relacionado con los guardas gubernamentales implicados en este tipo de abusos.

WWF explica que creará una oficina del defensor del pueblo totalmente independiente que responsabilizará a la organización de sus compromisos y salvaguardas, y que prestará servicios de resolución de conflictos a las comunidades donde trabaje, entre otras medidas.

La organización se compromete, además, a evaluar sus progresos de manera periódica y transparente a partir de 2021. EFE