Un proceso en marcha, otro que nace y las incógnitas de un nuevo mundo raro

Hernán Bahos Ruiz

Redacción Deportes, 3 oct (EFE).- Las selecciones de Argentina y Ecuador se encontrarán el 8 de octubre en el estadio La Bombonera 'bajo una circunstancia absolutamente anormal' para jugar su primer partido de eliminatorias del Mundial de Catar en el que puede pasar 'cualquier cosa', afirmó el entrenador Jorge Célico.

Para este exfutbolista nacido hace 55 años en Buenos Aires, será el choque entre una selección que ya tiene un proceso en marcha con Lionel Scaloni y otra, la ecuatoriana, que comienza ese mismo día uno con otro argentino, Gustavo Alfaro.

'Desde ese punto de vista tenemos una gran desventaja, pero a la vez una gran oportunidad de empezar de una manera buena distinta, incluso atractiva, por el desafío que significa', manifestó Célico en una entrevista con Efe.

'A Argentina lo veo más consolidado desde el punto de vista de grupo, de idea de juego. Ya tiene rasgos de lo que quiere el entrenador, lo que no tiene Ecuador', expresó el seleccionador sub'20 de Ecuador, país al que llegó en 2005 para dirigir la cantera de El Nacional.

Célico, quien declara amor por su país pero admite desear que Ecuador gane en todo lo deportivo, pidió apoyo a la afición y el periodismo del país andino para la era que comienza Alfaro precisamente en la casa del último club que dirigió, Boca Juniors.

'Este es el inicio de un proceso y la terminación, el ocaso, de una caída libre que tenía Ecuador, que yo intenté de alguna manera torcer', manifestó Célico en alusión a la crisis de resultados que impidió a la Tri clasificarse a Rusia 2018, pese a que comenzó ganando los primeros cuatro partidos de las eliminatorias.

Célico dirigió los dos últimos encuentros de la selección absoluta y recordó que estuvo 'a cuatro minutos' de sacar un empate 1-1 de Santiago de Chile que le hubiera dado esperanzas en la última jornada frente a Argentina en Quito.

Manifestó que más que dar consejos o sugerir algo específico a Alfaro, un técnico que a su juicio 'está preparado para el desafío' y 'sabe sortear tempestades', dijo que se necesita rodearlo para encarar a un rival que parte como claro favorito.

El mismo temple y la disposición a aceptar los resultados tendrá que mostrar Ecuador en la segunda jornada, cuando recibirá a Uruguay la selección más consolidada por los 14 años de trabajo continuo que lleva el seleccionador Oscar Washington Tabárez.

Pero nada está definido y 'cualquier cosa puede pasar en estas circunstancias', insistió el entrenador en Sudamérica que más partidos ha dirigido en un mismo equipo de manera consecutiva, durante 8 años a los ecuatorianos de la Universidad Católica.

'Creo que estamos bajo una circunstancia absolutamente anormal. Las necesidades económicas han hecho que estas eliminatorias comiencen ya, pero hoy es muy difícil cumplir los protocolos a cabalidad. Uno no sabe qué va a pasar. Uno puede quedarse sin futbolistas. Todo se hará en un contexto raro', explicó.

Dentro de ese 'contexto raro' destacó la experiencia de jugar sin público en escenarios que tradicionalmente han sido decisivos para muchos equipos y el martirio de otros.

'Jugar en La Bombonera, sin público, creo que termina siendo un pequeño plus que pueda tener la selección del Ecuador porque, sinceramente, a mí me ha tocado estar, jugar y dirigir en ese estadio lleno, y realmente aturde. Si uno no está equilibrado desde el punto de vista psicológico, puede jugar un mal paso', dijo.

Célico, quien llevó a Ecuador a la conquista del Sudamericano Sub'20 jugado en 2019 en Chile y ese mismo año al tercer puesto del Mundial de la categoría en Polonia, advirtió que la pandemia del nuevo coronavirus al final puede ayudar a restar las diferencias históricas en las selecciones de la región.

'Dentro de este contexto de cosas anormales hay que sumar los desniveles de entrenamientos de los futbolistas convocados. Los torneos locales han comenzado de forma dispar, en algunos no han empezado y para algunos seleccionadores no resulta positivo y sí será un desgaste convocar jugadores de clubes distantes, de ligas asiáticas, por ejemplo', explicó.

Para Célico 'no hay un pie de igualdad', y el comienzo de las eliminatorias sudamericanas, previsto en principio para marzo, se hubiera aplazado mejor para el próximo año.

'Pero, repito, hay que jugar y cualquier cosa puede pasar', en materia de resultados, puntualizó. EFE