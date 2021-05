Un The Strongest sediento de triunfo recibirá en La Paz al líder Barcelona

La Paz, 10 may (EFE).- El The Strongest boliviano, urgido por empezar a sumar en la Copa Libertadores, recibirá este martes en La Paz al Barcelona ecuatoriano, actual líder del grupo C, en la cuarta fecha de la fase de grupos.

Los 'atigrados' acumulan tres derrotas al hilo en la Libertadores, incluida una en casa ante el Boca Juniors argentino en la primera fecha y el 4-0 que el Barcelona le propinó en Guayaquil en la segunda, por lo que tendrán la presión de hacerse respetar en el estadio paceño Hernando Siles, a más de 3.600 metros de altitud.

El Tigre paceño, colista de su grupo, llegará al encuentro tras un atípico partido en la liga local que duró tan solo diez minutos con victoria 'atigrada' porque uno de los siete jugadores que presentó su rival, el Royal Pari, se lesionó.

La misión del técnico paraguayo Gustavo Florentín es revertir la mala racha del The Strongest en la Libertadores, para lo cual es probable que eche mano de una dupla atacante conformada por el brasileño Willie Barbosa y el artillero colombiano Jair Reinoso.

Con un partido menos, el The Strongest lidera por ahora el torneo boliviano, mientras que los ecuatorianos van segundos en la liga de su país y tienen puntaje perfecto en lo que va de la Libertadores.

El Barcelona debía medirse el fin de semana con el Emelec en el denominado 'Clásico del Astillero', no obstante, el encuentro fue diferido por la participación del segundo equipo en la Copa Sudamericana.

Al mando del argentino Fabián Bustos, los 'canarios' viajaron el domingo 'con ilusión y alegría' a territorio boliviano para instalarse primero en los 400 metros sobre el nivel del mar de la oriental Santa Cruz.

El equipo entrenará allí durante esta jornada y el martes viajará a La Paz horas antes del encuentro para aminorar los efectos de la altitud paceña.

Veintidós jugadores integran la delegación ecuatoriana, incluidos el portero argentino Javier Burrai y el delantero Carlos Garcés, autor del gol que dio el triunfo al Barcelona ante el Boca Juniors en la anterior fecha.

- Alineaciones probables:

The Strongest: Daniel Vaca; José Sagredo, Fernando Marteli, Gabriel Valverde, Saúl Torres; Diego Wayar, Ramiro Vaca, Matheo Zoch, Rudy Cardozo; Willie Barbosa y Jair Reinoso.

Entrenador: Gustavo Florentín.

Barcelona: Javier Burrai; Fernando León, Williams Riveros, Byron Castillo, Mario Pineida; Nixon Molina, Damián Díaz, Bruno Piñatares, Emmanuel Martínez, Michael Hoyos; y Carlos Garcés.

Entrenador: Fabián Bustos.

Árbitro: el venezolano Ángel Arteaga, asistido en las bandas por sus compatriotas Jorge Urrego y Francheskoly Chacón.

Estadio: Hernando Siles de La Paz.

Hora: 18.15 locales (22.15 GMT). EFE