Una bandera de Kosovo paraliza una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

Naciones Unidas, 13 abr (EFE).- Rusia forzó este martes la suspensión temporal de una reunión sobre Kosovo en el Consejo de Seguridad de la ONU a raíz del uso de una bandera del país como fondo de la intervención por videoconferencia de su ministra de Exteriores, Donika Gërvalla-Schwarz.

Moscú, que al igual que España y decenas de otros países no reconoce a Kosovo, se quejó por la presencia del símbolo, lo que llevó a interrumpir durante unos 45 minutos la sesión pública para que los Estados miembros pudiesen discutir a puerta cerrada qué hacer.

Finalmente, la cita se retomó con la bandera aún presente, después de que la Presidencia de turno del Consejo, que ocupa Vietnam, dejara claro que esta discusión por videoconferencia no constituía una reunión formal.

El representante ruso, Dmitry Polyansky, subrayó que su país aceptaba reanudar la reunión únicamente bajo ese entendimiento de que las videoconferencias son una forma temporal e informal de reunirse en el Consejo, que ha utilizado este formato en la mayoría de sus encuentros desde el estallido de la pandemia del coronavirus.

“Por lo tanto, el fondo que la señora Gërvalla use, ya sea la bandera de alguien o una fotografía de la Torre Eiffel, no tiene importancia y no crea precedentes para el futuro”, señaló Polyasnky en su discurso.

El diplomático ruso dijo que se había visto obligado a interrumpir la sesión porque un buen número de miembros del Consejo de Seguridad no reconocen la independencia kosovar y, para ellos, el uso de la bandera en este foro es “inaceptable”.

Además de Rusia, otro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad -China- tampoco reconoce a Kosovo, mientras que sí lo hacen Estados Unidos, Francia y el Reino Unido.

La antigua provincia serbia declaró en 2008 su independencia, que Serbia no reconoce, algo que tampoco hacen varios miembros de la Unión Europea (España, Eslovaquia, Rumanía, Chipre y Grecia) o países como India, Brasil y Argentina. EFE