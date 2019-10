Una empresaria de EE.UU. niega recibir trato de favor de Boris Johnson

Londres, 7 oct (EFE).- La empresaria estadounidense Jennifer Arcuri, centro de un escándalo por sus vínculos con Boris Johnson cuando era alcalde de Londres, afirmó este lunes que 'nunca' recibió trato de favor del ahora primer ministro británico y no quiso decir si mantuvieron una relación extramatrimonial, en unas declaraciones en la cadena británica ITV.

El mes pasado, el Ayuntamiento de Londres solicitó a un organismo independiente de la policía británica que investigase si Johnson incurrió en un conflicto de intereses al beneficiar a Arcuri cuando era alcalde de la capital británica, entre 2008 y 2016.

Según reveló en su día el 'Sunday Times', Arcuri, emprendedora tecnológica y exmodelo de 34 años, recibió 126.000 libras (141.000 euros) de dinero público y acceso privilegiado a tres misiones comerciales del consistorio londinense en el extranjero.

En unas declaraciones al programa 'Good Morning Britain' de la cadena ITV, Arcuri dijo que 'nunca, jamás' recibió un trato favorable de Johnson y que los dos se sentían unidos por el 'mutuo amor a la literatura clásica', pero no quiso decir si había mantenido relaciones sexuales con el 'premier' conservador.

'No le compete a nadie la vida privada que tuvimos o no tuvimos, pero, lo más importante es que Boris nunca, nunca me trató con favoritismo. Nunca le pedí yo un favor. Nunca escribió una carta de recomendación para mí', subrayó la exmodelo.

Arcuri admitió que Johnson estuvo en su piso de Londres, que utilizaba también como oficina, algunas veces porque citarse en un bar era difícil debido a la atención mediática que generaba.

'He tenido una oportunidad maravillosa de conocer a alguien. Y fue realmente divertido poder compartir el amor por Shakespeare y la literatura con alguien así', agregó sobre las conversaciones que mantenían.

Según los medios, Johnson participó en cuatro ocasiones como orador invitado en presentaciones de la compañía de Arcuri.

El Ayuntamiento de Londres informó el mes pasado de que ha solicitado a la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC, en inglés) que investigue si Arcuri se benefició de su relación con el entonces alcalde.

Fuentes del Gobierno han negado cualquier conflicto de intereses en este caso. EFE