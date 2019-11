$!Una España desencantada vota por cuarta vez en cuatro años

Parálisis política

El origen del bloqueo

“Que alguien gobierne de una vez”

El ambiente de hastío ciudadano, que probablemente se traduzca en un aumento de la abstención, se percibe claramente: un 35 % de los abstencionistas argumentan que están hartos de la política; un 22,5 % rechazan la repetición electoral y otro 22 % no piensan votar porque no les convence ningún partido o líder, según una encuesta oficial realizada entre septiembre y octubre.

Mucho más dura es Belén: 'Me parece muy triste que no podamos creer en nada'.

'La cuestión no es convocar nuevas elecciones. La cuestión es intentar pactar de alguna manera', se lamenta Antonio, otro estudiante, residente en Madrid, quien recalca que 'en seis meses la gente no cambia de opinión'.

Hablaron los políticos, frena la economía

Cicatrices sociales sin curar

El grito de las zonas rurales

En Madrid, con la ciudad y la provincia más pobladas y más ricas del país, la economía se mantiene en auge gracias al tirón de instituciones oficiales y grandes empresas, pero las provincias menos pobladas sufren cada vez más la falta de oportunidades y el éxodo de los más jóvenes.

Es lo que en los últimos meses se ha venido en llamar 'la España vaciada', formada sobre todo por las provincias rurales del centro de España y las abundantes zonas montañosas, donde la mayoría de la población de comarcas enteras está compuesta por jubilados.

En la provincia de Teruel (centro, una de las menos pobladas) es muy posible que la candidatura del partido creado ex profeso “Teruel Existe” logre uno de los tres diputados en juego.

En la menos poblada, Soria, varios jóvenes reconocen que esta vez no irán a las urnas, viendo que no se atienden los problemas de su tierra: 'No voy a votar. Estoy harta ya de tantos votos', dice la estudiante Judith, mientras que Alex, un dependiente comercial, explica: 'No me quedo con ningún partido político'.