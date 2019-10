Una española aspirante al Parlamento en una jornada de urnas vacías

Natalia Román Morte

Túnez, 6 oct (EFE).- Acompañada por su padre, profesor de español en la universidad de Manuba, Aida Dogui Moreno entró hoy en el colegio electoral de Menzah I, en la periferia de Túnez capital, con los nervios a flor de piel, una comedida sonrisa y algo de decepción al ver las salas prácticamente vacías.

Hija de madre española, Aida, de 34 años, se estrenó en política en 2010, fecha en la que fundó un movimiento social en la facultad, donde estudiaba Ciencias Políticas, para luchar contra la dictadura de Zinedin el Abedin Ben Ali, que caería apenas unos meses después empujado por una revuelta popular que desataría las ahora marchitadas 'primaveras árabes'.

Ocho años después, llevaba un sobre en el bolso con su nombre como candidata al Parlamento como cabeza de lista del partido Aich Tounis, que ella misma fundó con otro cuatro activistas tras haber descartado ofertas de otras formaciones políticas.

'Más de dos terceras partes de nuestro partido son de jóvenes, pero no queríamos excluir a los más mayores ni ser un partido de jóvenes para jóvenes. Queremos ser un movimiento de jóvenes pero que incluye a todo el mundo, aquellos que quieren trabajar en la política de otra manera', explica.

'Buscar la solución a los problemas cotidianos para una vida mejor, lejos de las ideologías, lejos de los discursos de odio y de palabrerías a los que estamos acostumbrado', añade antes de admitir nadie en el partido experiencia en política y de confiar en que daremos una gran sorpresa, es un rejuvenecimiento de la política, no sólo por la edad sino por la novedad de las ideas'.

Con un discurso con resabios a los movimientos sociales europeos, como el 15-M en España, Aida confiesa que su combate no es contra la política sino contra los políticos que no hacen bien su trabajo, y asegura que la hostilidad y críticas que han recibido se deben a que 'tratamos de crear nuevos esquemas que a ellos no les convienen'.

'Al principio decidimos ser una asociación para ayudar al país de alguna manera, no teníamos en mente presentarnos pero queríamos influenciar la política actual. Hicimos un gran sondeo, escuchamos a 415.000 tunecinos, es enorme, y de todos los problemas que recopilamos proponemos 12 grandes soluciones, que son realizables y pragmáticas', insiste.

Una muestra de este compromiso con los valores más honestos es su decisión de 'renuncia a la inmunidad parlamentaria, para dar un ejemplo, retirar los privilegios a los diputados como el reembolso de pagos de transportes o el derecho a varios vehículos.

'Es la medida que más polémica ha creado y ¡mejor así! Medidas para paliar la subida de los precios, como intervenir ante los intermediarios que compran las frutas y verduras a bajo coste y que las revenden más caras en el mercado. Vamos a centrarnos en la lucha contra los corruptos, no la corrupción, porque sabemos sus nombres y apellidos y tienen total impunidad', enumeraba.

Otra de las propuestas es la seguridad: nunca hemos tenido tantos agentes de policía, hemos triplicado el número desde la Revolución pero nunca hemos tenido tanta delincuencia. Hay un error en alguna parte', subraya.

Más policía que votantes había este domingo en el colegio electoral del Lac I, una zona acomodada en el norte de la capital, donde fue a ejercer su derecho a sufragio Salwa Smaoui, esposa de Nabil Karoui, el candidato a la presidencia que se encuentra en prisión preventiva desde le pasado 23 de agosto acusado de evasión fiscal y blanqueo de dinero.

A pesar de ello, Karoui quedó segundo en la primera vuelta de las presidenciales, que disputará el próximo 13 de octubre al jurista ultraconservador Kaïes Said y su partido reclamó la victoria en las legislativas de hoy, marcada por una raquítica participación del 30 por ciento, la mitad que en 2014.

'La tasa de participación es muy baja. Votar nunca había sido tan importante como hoy, en el contexto actual. A las mujeres libres tunecinas, las agricultoras, profesoras... tenéis que votar para que Túnez no caiga en las tinieblas, sacadlo a la luz, para que trabajemos juntos', aseguraba a Efe casi sola frente a la urna, solo acompañada por un pequeño enjambre de periodistas.

'Túnez ya tiene suficiente, por favor, por favor, por favor, miradme, mi marido está en prisión y yo he venido para votar. Queremos ganar, no por Nabil Karoui, dejémosle por un momento de lado, es nuestro destino el que está en juego, el destino de la mujer tunecina, el destino de los jóvenes, la economía, la justicia', afirmaba.

Quien no faltó a la cita, como cada consulta desde el fin de la dictadura, fue Abdelaziz Mahjoub, un anciano ataviado con un traje tradicional tunecino que siempre capta la atención de la prensa en el colegio electoral de la Rue de Marseille, en el centro de la ciudad.

El colegio es uno de los más visitados por los periodistas extranjeros ya que es el lugar habitual de concentración de los observadores enviados por la Unión Europea.

'Antes si votabas o no, ya sabíamos quién iba a presidir, había un sólo partido y un régimen dictatorial. Ahora con la revolución estamos orgullosos porque tenemos libertad de expresión, elecciones libres e imparciales y podemos pedir cuentas al Parlamento, al presidente, al jefe de Gobierno y hablar libremente delante de ellos. Es lo que ganamos con la revolución y ejercemos nuestro derecho con total transparencia', afirmaba.

Ela, profesora de instituto, coincidía con Mahjoub en la obligación moral de votar y vaticinaba un hundimiento menor de los partidos tradicionale.

'Hay muchas listas independientes pero creo que los grandes partidos siguen presentes y habrá que contar más con ellos. Los independientes están para ayudar, para movilizar, porque provienen de la sociedad civil, pero los grandes partidos estarán siempre presentes en el Parlamento', sentenciaba.

Los resultados preliminares de esta deslucida fiesta de la democracia se conocerán el miércoles, apenas cuatro días antes de la segunda vuelta de las presidenciales. EFE