Una 'Euro por Europa', la idea de Platini hecha realidad nueve años después

Olga Martín

Madrid, 6 jun (EFE).- El Turquía-Italia que el día 11 pondrá en marcha la Eurocopa 2020 empezará a hacer realidad la idea que Michel Platini propuso hace nueve años en Kiev al Comité Ejecutivo de la UEFA, para conmemorar el 60 aniversario de la competición con un torneo en varias ciudades europeas.

El 30 de junio de 2012 el tres veces ganador del Balón de Oro (1983, 1984 y 1985) y entonces presidente de la UEFA puso sobre la mesa una idea 'un poco loca, pero muy bella', según sus propias palabras, un día antes de que España se hiciera con su segunda corona europea consecutiva con aquel 4-0 sobre Italia.

Cuento estaba a punto de culminar la Eurocopa 2012 de Polonia y Ucrania y con la siguiente ya concedida a Francia para 2016, Platini planteó, con Gianni Infantino como su mano derecha en la secretaría general de la UEFA, un proyecto totalmente innovador para una sola edición del torneo, que luego volverá a su formato tradicional con Alemania como organizador en 2024.

Seis meses después de aquel anuncio el proyecto de Platini fue respaldado por 52 de las 53 asociaciones miembro entonces de la UEFA y el único rechazo de la federación de Turquía, el otro país que aspiró sin éxito a organizar la Euro de 2024.

Desde ese momento, cuando era imposible imaginar que un escándalo de corrupción en la FIFA le iba a desalojar del cargo en 2015 y que un virus iba a paralizar al mundo entero en marzo de 2020, la UEFA fue rellenando la 'hoja en blanco' para dar forma a aquel proyecto 'apasionante' para Platini.

Los primeros fueron la declaración de intenciones de los países para ser organizadores, concretados luego en 19 candidaturas para trece sedes -una por país-. Entre ellas estaba San Mamés, el estadio de Bilbao que acometía por aquellas fechas su renovación.

Aunque en España además de Bilbao se postularon Madrid con La Peineta, ahora transformado en el Metropolitano, Barcelona con Cornellá-El Prat y Valencia con Mestalla, San Mamés fue el elegido ante la retirada de los otros.

La elección de la Federación Española se hizo meses después de que la UEFA celebrara en Bilbao la última reunión de su Comité Ejecutivo en 2013 para homenajear los 25 años de Ángel María Villar en la presidencia de la Española, visita en la que Platini volvió a pisar el césped de San Mamés donde había jugado con Francia el Mundial de 1982.

En septiembre de 2014 la UEFA desveló las trece ciudades elegidas y junto a Bilbao se sumaron para acoger tres partidos de la fase de grupos y uno de octavos Copenhague, Bucarest, Amsterdam, Dublín, Budapest, Bruselas y Glasgow.

Múnich, Bakú, Roma y San Petersburgo se designaron para un encuentro de cuartos y tres de grupos y Londres para las semifinales y la final.

Minsk (Bielorrusia), Sofía (Bulgaria), Skopje (Macedonia), Jerusalén (Israel), Estocolmo (Suecia) y Cardiff (Gales) quedaron descartadas.

Platini habló entonces de 'una Eurocopa para Europa' y de un momento histórico por la elección de ciudades que nunca habrían tenido la oportunidad, tan histórico como el que ocurrió justo dos años después, el 14 de septiembre del 2016, cuando el esloveno Aleksander Ceferin fue elegido para relevarle tras su inhabilitación.

Salpicado directamente por el llamado 'FIFA-Gate' en la primavera de 2015, Platini fue inhabilitado ocho años por la FIFA por incumplir el Código Ético, sanción que pese a reducir a la mitad a través de recursos le mantiene lejos del fútbol.

Con Ceferin al mando la Euro por Europa siguió su camino, con decisiones como el reparto de sede para cada grupo, el descarte de Bruselas porque el proyecto del Eurostadium no cumplía los requisitos y la reubicación en Londres de los partidos que iba a acoger Bélgica.

También el reparto de 371 millones entre las 24 selecciones participantes y un premio de 34 para el campeón; el calendario con la inauguración el 12 de junio en Roma y la final un mes después en Londres y la presentación de la mascota 'Skillzy', un personaje inspirado en el freestyle y el fútbol callejero.

Antes de que la covid-19 acaparara la atención del mundo la UEFA sorteó en noviembre de 2019 en Bucarest la composición de los grupos de un torneo, que había recibido la cifra récord de petición de entradas con más de 28 millones.

La firmeza con que la UEFA defendió su celebración hasta principios de marzo de 2020 se quebró el día 17 de ese mes cuando Ceferin habló del 'mayor sacrificio por el fútbol europeo' con el retraso a este año de la competición, que ha tenido que adaptarse a convivir con la crisis sanitaria para ser realidad, olvidándose de aforos y festejos de la era pre-pandemia.

Las nuevas exigencias sobre porcentaje de espectadores hicieron que el pasado abril Bilbao y Dublín se cayeran del cartel y fueran remplazadas por Sevilla y Londres. En España La Cartuja será el escenario de los primeros partidos de la Roja y de uno de octavos de final, con un mínimo de 16.000 espectadores.

Si la primera decisión de la RFEF a favor de Bilbao generó polémica en el País Vasco y su lehendakari, Íñigo Urkullu, pidió que la selección de Euskadi actuara como anfitriona de la competición, la opción de Sevilla también lo ha hecho. El gobierno vasco consideró que tras ella podía haber un 'cariz político'.

Polémicas al margen, la nueva Euro 2020 de 2021 apura los momentos previos a su inauguración. Un momento siempre anhelado pero más en esta ocasión, en el que las notas de 'We Are The People', la canción oficial que sonará en su apertura, harán que se celebre más que nunca 'la fiesta del fútbol'.

Principales fechas

=== 2012

. 30-jun: Michel Platini propone al Comité Ejecutivo que la Eurocopa 2020 se juegue en varias sedes para celebrar el 60 aniversario de la competición.

=== 2013

. 28-ene: El Comité Ejecutivo de la UEFA acuerda que sea en trece ciudades, con una sola sede por país, y establece trece 'paquetes' para que estas opten: doce ordinarios con tres partidos de la fase de grupos y uno de octavos o cuartos, y uno para las semifinales y la final.

También aprobó aforos que exigían 70.000 asientos para las semifinales y la final; 60.000 para cuartos y 50.000 para octavos y fase de grupos.

. 20-sep: 32 federaciones muestran interés, entre ellas la Española con las ciudades de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

. 12 y 13-dic: El Comité Ejecutivo de la UEFA se reúne en Bilbao para reconocer los 25 años en la presidencia de la Federación Española (REF) de Ángel María Villar, también vicepresidente de la UEFA, y visita las instalaciones de San Mamés, donde Platini jugó con Francia en el Mundial de España'82.

. 18-dic: La RFEF anuncia la elección de San Mamés y La Peineta (Madrid) para su presentación como candidatos y descarta Mestalla (Valencia) y Cornellá-El Prat (Barcelona).

=== 2014

. 26-abr: La UEFA recibe 19 candidaturas: Bakú (Azerbaiyán), Minsk (Bielorrusia), Bruselas (Bélgica), Sofía (Bulgaria), Dinamarca (Copenhague), Londres (Inglaterra), Skopje (Macedonia), Múnich (Alemania), Budapest (Hungría), Jerusalén (Israel), Roma (Italia), Amsterdam (Países Bajos), Dublín (República de Irlanda), Bucarest (Rumanía), San Petersburgo (Rusia), Glasgow (Escocia), Bilbao (España), Suecia (Estocolmo) y Cardiff (Gales).

Villar desvela que el Atlético y el ayuntamiento de Madrid no presentaron finalmente a la UEFA la candidatura del actual Wanda Metropolitano, sin precisar los motivos.

. 19-sep: El Comité Ejecutivo elige trece sedes: Bilbao, Copenhague, Bucarest, Amsterdam, Dublín, Budapest, Bruselas y Glasgow para un encuentro de octavos de final y tres de la fase de grupos.

Múnich, Bakú, Roma y San Petersburgo para un partido de cuartos y tres de la fase de grupos. Londres semifinales y final.

Descarta Minsk, Sofía, Skopje, Jerusalén, Estocolmo y Cardiff.

=== 2015

. 8-oct: La FIFA inhabilita durante ocho años a Michel Platini, presidente de la UEFA desde 2007, por incumplir el Código Ético. El Comité de Apelación redujo a seis la sanción y el TAS, en mayo de 2016, a cuatro años.

=== 2016

. 14-sep: El Congreso Extraordinario de la UEFA elige al esloveno Aleksander Ceferin nuevo presidente tras las elecciones en las que gana al neerlandés Michael Van Praag por 42 votos frente a 13.

=== 2017

. 7-dic: El Comité Ejecutivo distribuye sedes para cada grupo y confirma que las selecciones clasificadas cuyos países sean sede jugarán al menos dos partidos en su estadio. Bruselas queda descartada porque el proyecto del Eurostadium no cumple los requisitos. Londres reemplaza a la capital belga que iba a acoger tres partidos de la fase de grupos y uno de octavos.

=== 2018:

.26-feb: El Congreso de la UEFA aprueba repartir 371 millones€ entre las 24 selecciones. El campeón ganará 34 millones.

.24-may: El Comité Ejecutivo de la UEFA cierra calendario del 12 de junio, con la inauguración en Roma, al 12 de julio, con la final en Londres.

=== 2019:

. 7-feb: Ceferin es reelegido presidente para segundo mandato.

. 21-mar: Presentación de 34 embajadores de la Euro, entre ellos el portugués Luis Figo, el danés Peter Schmeichel y el francés David Trezeguet

. 24-mar: Presentación de la mascota 'Skillzy', personaje inspirado en el freestyle y el fútbol callejero

. 15-jul: UEFA recibe cifra récord de petición de entradas con 19,3 millones.

. 30-nov: Sorteo de la fase de grupos en Bucarest. España queda encuadra en el E junto a Polonia, Suecia y Eslovaquia.

=== 2020

. 3-mar: Ceferin asegura en el Congreso de la UEFA que el derecho de las confederaciones a organizar competiciones continentales es inalienable, después de que se pusiese en duda la celebración por el virus de la covid-19.

. 12-mar: Países Bajos suspende su liga y el amistoso con España previsto para el día 29 en Amsterdam.

La UEFA convoca a sus 55 federaciones y representantes de liga para discutir cinco días después posibles estrategias ante la situación.

. 17-mar: La UEFA anuncia el retraso de la Eurocopa a 2021 y su presidente afirma que 'ha hecho el mayor sacrificio por el bien del fútbol europeo'. También reubicará la fase final de la Liga Naciones, el Europeo sub'21 y el Europeo femenino

. 17-jun: La UEFA confirma las doce ciudades anfitrionas originales y la validez de las entradas, aunque permite que quienes quieran soliciten el reembolso.

. 9-jul: Aprobado el protocolo para reanudación de las competiciones que permite la finalización de la temporada pasada.

. 24-sep: Autorizada vuelta de público para la Supercopa en el Puskas Arena de Budapest con 20.000 espectadores para el Sevilla-Bayern Múnich como experiencia piloto.

. 1-oct: Aprobado el regreso del público limitado a un 30% de la capacidad de los estadios

=== 2021

.27-Ene: UEFA reafirma compromiso con Eurocopa en doce sedes según el calendario y pospone hasta abril el plazo para presentar planes de asistencia de publico.

. 9-abr: Anuncia que San Petesburgo, Budapest, Baku, Amsterdam, Bucarest, Copenhague, Glasgow y Londres tendrán un aforo de entre un 25% y un 100%. y deja pendiente la decisión sobre Bilbao, Múnich Roma y Dublín.

.23-abr: Confirma que Sevilla reemplazará a Bilbao, mantiene Roma y Múnich y traslada a San Petersburgo y Londreslos partidos que iban a jugarse en Dublín.

.13-may: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anuncia que La Cartuja acogerá un mínimo de 16.000 espectadores.

.14-may: Presentada la canción oficial, 'We Are The People', compuesta por Martin Garrix con la colaboración de Bono y The Edge. EFE