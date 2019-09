$!Una niña convierte en la primera modelo doblemente amputada en desfilar en París

View this post on Instagram

I am Daisy I am Fearless ???? Doing her own thing on the runway ??‍♀️ at London kids fashion week @minimode_lkfw ?? modelling for @_panda_london #runway #fashion #model #style #beauty #amputeemodel #art #fashionshow #models #fashionweek #catwheel #modeling #love #fashionblogger #beautiful #designer #catwalk #fearless #disabledmodel #nyfw #modellife #pose #couture #runwaymodel #disabilityawareness #fashionista #fashiondesigner #inspo #instamodel #inspiration