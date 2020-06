Una ONG israelí crea un índice municipal de actitudes hacia la comunidad LGBT

Jerusalén, 7 jun (EFE).- La ONG LGBTQ israelí Agudá publicó hoy el primer 'Índice Municipal LGBTQ', que califica a las principales ciudades del país en base a sus actitudes hacia esta comunidad: Tel Aviv se ubicó primera, y Jerusalén obtuvo el puesto 22 de un total de 29 ciudades.

El índice, presentado hoy al presidente israelí, Reuvén Rivlin, en ocasión del mes del Orgullo, mide el desempeño de las municipalidades en base a cinco criterios: bienestar, educación, infraestructura, visibilidad y seguridad y cultura.

Además de estas categorías, otros elementos que se tuvieron en cuenta fueron el apoyo de los gobiernos locales a eventos del orgullo LGBTQ y la existencia o no de programas destinados especialmente al bienestar de esa comunidad.

Tel Aviv, como sucedió en el pasado con análisis similares, obtuvo el primer puesto por contar, entre otras cosas, con un centro municipal LGBTQ y por financiar actividades y proyectos para la comunidad, entre ellos un centro para favorecer el empleo de la comunidad trans.

El segundo lugar lo ocupó la municipalidad de Rishon Letzíon, en la costa occidental del país, destacada por ofrecer soluciones específicas a problemáticas de la comunidad, seguida por Givataim y Ramat Gan, ambas con buen desempeño en áreas de educación y visibilidad y seguridad.

Jerusalén, por su parte, obtuvo el puesto número 22, y fue duramente cuestionada en el informe que acompañó al índice. Este resaltó que el gobierno de la Ciudad Santa no contribuye con organizaciones locales y no lleva a cabo actividades destinadas a la comunidad LGBTQ, que tampoco está incluida ni reflejada en los programas gubernamentales y no tiene acceso a servicios básicos necesarios.

Tras recibir el informe, el presidente señaló que 'es esencial que todos tengan la oportunidad de vivir su vida como quieran, sobre todo cuando permiten a otros hacerlo'.

Además, puso especial énfasis en criticar la existencia de terapias de reorientación sexual, que aunque no estén avaladas por los gobiernos locales, siguen aún presentes, sobre todo en los sectores más religiosos: 'No podemos, en una sociedad como la nuestra, hablar de terapias de conversión para personas LGBTQ. No podemos permitirlo. Esto no es una enfermedad, así que no hace falta un tratamiento'. EFE