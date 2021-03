Una parada que puede valer título, KO copero United, Messi el más blaugrana

Lorenzo Martínez

Madrid, 21 mar (EFE).- El meta esloveno Jan Oblak, con paradón a un penalti que de entrar hubiera aumentado los nervios del Atlético de Madrid, Leo Messi convirtiéndose en el jugador que más veces vistió la camiseta del Barcelona en partido oficial, la derrota copera del Manchester United a expensas del Leicester, la caída libre de un Juventus Turín eliminado en Liga Campeones y que perdió en casa ante el ascendido Benevento, el liderato del París Saint Germain, ya con Neymar de vuelta, comparten el podio del fin de semana en el fútbol europeo, tras el cierre de los octavos de final de las competiciones europeas de clubes y antes del parón por los partidos de selecciones nacionales.

EL LEICESTER KNOQUEA AL UNITED

La Copa de Inglaterra, la FA Cup, ya tiene sus semifinales: Leicester-Southampton, Chelsea-Manchester City; la primera, a priori, más desnivelada. Una eliminatoria donde no estará el United, segundo clasificado en la Premier y que fue noqueado por el equipo de la región inglesa de las Midlands del Este. En concreto, por la actuación del nigeriano Kelechi Iheanacho, autor de un doblete en el triunfo de los 'zorros' de Brendan Rogers, por 3-1.

Iheanacho, de 24 años y con un pasado en el Manchester City, de donde llegó en 2017 al Leicester, adelantó a su equipo y, luego, cerró el marcador con un tanto que ya cerraba toda duda. Enfrente, en semifinales, estará el Southampton, decimocuarto en Premier y que el sábado se impuso al Bournemouth, de la Segunda división (0-3).

La otra semifinal es más 'noble', enfrentándose dos equipos que ya están en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El imparable Manchester City de Pep Guardiola, que se impuso el sábado en el Goodison Park al Everton (0-2, tantos de alemán Ilkay Gundogan y del belga Kevin De Bruyne), con la ausencia en los locales por lesión del colombiano James Rodríguez; y el Chelsea, que derrotó este domingo con mayores apuros al Sheffield Utd (2-0).

También hubo lugar para tres partidos aplazados de Premier. El más interesante contó con la victoria a domicilio del Tottenham sobre el Aston Villa (0-2), que pone al equipo de Jose Mourinho en la sexa plaza, a un punto de la zona Liga Europa, a tres de la Liga de Campeones.

UNA PARADA QUE PUEDE VALER UNA LIGA, MESSI EL MÁS 'BLAUGRANA', BENZEMA SIGUE CREYENDO

A lo largo de una temporada, en LaLiga con 38 encuentros, está claro que cada partido cuenta y que el título es la suma de lo realizado en el conjunto de todos ellos. Pero no es menos cierto que también hay acciones que pueden marcar el éxito o fracaso del objetivo final. Este domingo, en el Atlético de Madrid-Alavés (1-0), se vivió uno de ellos, y el protagonista fue el meta local esloveno Jan Oblak. Un grandísimo portero, sin duda uno de los tres mejores de la actualidad. Pero que se dice tiene un teórico punto débil: para los penaltis. Una fama que le machaca desde el 28 de mayo de 2016, cuando en la final de la Liga de Campeones que enfrentó a su Atleti con el Real Madrid no detuviera (Apenas se movió esperando tirarán alguno por el centro) ninguno de los cinco lanzamientos que dieron el título a los madridistas. Desde entonces pocos penaltis se le recuerdan parados, aunque seguro son alguno más de los que se cuentan.

Este domingo, sin embargo, será recordado por su parada a penalti lanzado por el alavesista, exmadridista, Joselu. Fue en el minuto 86 y realizó una excelente intervención junto al palo izquierdo del lanzamiento. De no haberlo detenido hubiera llegado el empate y, con tan poco tiempo por jugarse, seguramente un 'pinchazo' que reabría la lucha por el título de Liga. Además, hubiera sido un mazazo moral para un equipo que el miércoles caía eliminado en octavos de la Liga de Campeones, y que hace no mucho lideraba con once puntos de ventaja, y con dos partidos menos jugados. Oblak devolvió la moral a su equipo, fue su salvador, al igual que en muchos anteriores partidos. Como también lo fue el uruguayo Luis Suárez, autor antes de un bello testarazo que significó el tanto del triunfo del Atleti. Casi siempre cuentan solo los goles marcados, este domingo en lo alto del podio está el paradón de Oblak.

Poco después de que Oblak diera oxígeno al Atleti, el Barcelona de Leo Messi apabulló a domicilio a la Real Sociedad, a la que endosó todo un set (1-6). El argentino, que sigue de dulce, no pudo celebrar mejor su récord como jugador que más veces ha vestido la camiseta blaugrana en partido oficial. Ya son 768, superando a Xavi Hernández, y poniendo una plusmarca más en una carrera. Era una visita de las marcadas como peligrosas, pero las solventó el BarçaMessi dando una lección. Y el maestro dictó catedra. con dos golees (23 en presente liga) y un asistencia (8). Novena victoria consecutiva fuera de casa.

El equipo ha ido a más desde el batacazo europeo, especialmente tras la ida, y sueña con el 'doblete', con LaLiga si el Atleti se despista más, con la Copa del Rey si bate en la final al Athletic Club. Ha pasado de las críticas y desahucio a meter miedo y a los halagos. Se mantiene segundo, a cuatro puntos del cuadro atlético.

A seis puntos sigue el Real Madrid, que tras su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones, donde se medirá al Liverpool, se veía obligado a ganar en Vigo si deseaba seguir en liza en la lucha por el título liguero. Le esperaba un Celta que desde la llegada del técnico argentino Eduardo Germán Coudet, el 12 de noviembre de 2020, pasó de la zona descenso a la décima plaza, tras conseguir en liga 5 triunfos, 6 empates y 5 derrotas (una sola en casa). Y no defraudó el equipo madridista, que se impuso (1-3) tras disputar durante la primera mitad, quizás, su mejor fútbol de la temporada. Y volvió a ser esencial Karim Benzema. El delantero francés puso el 0-2 a la media hora y, tras el tanto local al borde del descanso, dio la asistencia que sobre casi el pitido final permitió a Marco Asensio cerrar el marcador.

Benzema (17 tantos ligueros) está de dulce y el Real Madrid en un buen momento, de resultados y de fútbol. Sus jugadores parecen haberse juramentado para su 'doblete', está claro que en LaLiga no depende sólo de ellos, pero lo seguro es que de seguir así no se lo pondrán fácil a los otros aspirantes, Atlético de Madrid y Barcelona.

EL PSG TOMA EL MANDO Y RECUPERA A NEYMAR

Si hace una semana el PSG, con una sorprendente derrota casera, desaprovechó la ocasión de ser líder, este domingo, ante un nuevo traspiés del Lille, no lo desperdició. Lo hizo, además, dando un golpe de autoridad, pues goleó a domicilio a un Lyon (2-4) con el que compartía la segunda plaza. Dos tantos de Kylian Mbappé, junto con los marcados por Ángel Di María y Danilo, sentenciaron para el equipo del técnico argentino Mauricio Pochettino, que ya tuvo la buena nueva de ver sobre el terreno de juego al brasileño Neymar, que jugó los últimos veinte minutos, poniendo fin a semanas de ausencia por lesión.

Con los mismo puntos, ero peor diferencia goles, está el Lille, que cayó en su Stade Pierre Mauroy con el Nimes (1-2), en zona descenso. está en un bache, pues a no ganr en las dos últimas dos jornadas (empate, derrota) une la reciente eliminación copera, a pies del PSG.

EL JUVENTUS DE CR7 DESORIENTADO

El Juventus Turín de Cristiano Ronaldo está anímicamente tocado. Y ello se nota en exceso en la piernas. La eliminación en los octavos de la Liga de Campeones, a manos del Oporto, le ha hundido. Se volvió a evidenciar este domingo en la Serie A con una muy sorprendente derrota casero ante el ascendido Benevento (0-1), el equipo dirigido por el ex Filippo 'Pippo' Inzaghi, que como jugador militó cuatro campañas (1997-2001, 89 goles) en las filas juventinas. Fue el denominado 'castigo del ex', que además, en este caso, conlleva diezmar sus opciones de revalidar el 'scudetto'.

El Benevento, decimosexto clasificado, tuvo un héroe: el argentino Adolfo Gaich, fichado en el mercado invernal procedente del CSKA Moscú, que anotó el gol (su segundo en Serie A) del triunfo. El Juventus, que lleva once puntos menos de lo obtenido con el mismo número de jornadas en la temporada pasada, es tercero, pero ya a diez puntos del líder, el Inter de Milán, que no jugó este fin de semana por problemas de coronavirus.

Entre ambos está el Milan, que sufrió para imponerse a domicilio al Fiorentina (2-3), con tantos del sueco Zlatan Ibrahimovic, el español Brahim Díaz y el turco Hakan Calhanoglu, lo que le sitúa a seis puntos del Inter, si bien con un partido más jugado.

LEWANDOWSKI, ADN GOLEADOR

Se dice que el gol se lleva en la sangre, que se nace con ese instinto 'asesino', que no se puede entrenar pero si pulir. Y, desde luego, el polaco Robert Lewandowski nació con ese don por el que tanto dinero pagan los clubes. A sus 32 años, y tras una amplísima carrera siempre llena de goles de títulos, sigue sumando y camino de romper sus propios, y ajenos, récords realizadores. Este sábado anotó un triplete en la goleada del Bayern Múnich al Stuttgart (4-0), y lo hizo en la primera mitad y de la denominada 'forma perfecta': con la derecha, con la izquierda, de cabeza.

Partido a partido, da igual de que competición se trate, marca. Ya lleva 39 con el Bayern en lo que se ha jugado de temporada 2020-21, de ellos 35 en las 26 jornadas de Bundesliga. Suma 529 a lo largo de su carrera, con clubes (285 con el equipo muniqués) y selecciones. No hay quien lo pare. Y su equipo mantiene los cuatro puntos de ventaja sobre el Leipzig, que se impuso en la visita al Arminia Bielefeld (0-1). EFE