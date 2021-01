Una reacción pendiente de la nieve

(Actualiza el octavo párrafo y la alineación probable del Atlético de Madrid)

Madrid/Bilbao, 8 ene (EFE).- Aún duele la eliminación de la Copa del Rey y aún resuena, ya con menos volumen, la frase de Diego Simeone ('si es que seguimos el año que viene') en el Atlético de Madrid, cuando retoma la Liga en el liderato con una reacción pendiente, la misma que necesitan el Athletic y su nuevo técnico, Marcelino García, en su visita al Wanda Metropolitano, donde la nieve marcará si es posible o no la disputa del duelo este sábado.

Mientras crece la amenaza meteorológica -la previsión apunta a nevadas durante todo este viernes y el sábado en la Comunidad de Madrid- decae la duda sobre su futuro en el club que impuso en la actualidad el entrenador argentino el pasado miércoles, justo después del batacazo que protagonizaron él y sus jugadores, por segundo año seguido fuera de la Copa frente a un Segunda B.

'No hay que buscar tanto (el porqué de la frase); siempre digo que me pueden echar mañana y que hay que pensar en el partido a partido. Entendí comentarles lo que comenté, también respondiendo cuando fui a la conferencia de prensa lo que siento y lo que vivo. Estoy muy feliz en el Atlético', expresó este viernes Simeone.

Zanjado (o rectificado) ya el asunto más sonoro de los últimos días en el Atlético, más que incluso la propia eliminación de la Copa del Rey, el equipo necesita la reacción. Lo exige la derrota del pasado miércoles, pero, sobre todo, la defensa de la cima del campeonato, con dos puntos de renta sobre el Real Madrid, segundo.

Porque el Atlético desprende ahora inquietudes, incluso con su imponente liderato; con once victorias en doce jornadas, con ocho porterías propias a cero; invencible en su estadio desde hace 24 partidos (18 triunfos y seis empates); con nada más tres derrotas allí en sus 65 choques de Liga; con Luis Suárez en racha, clave en seis de los últimos ocho tantos y autor de cuatro dianas en los cuatro jornadas más recientes; con el fenómeno Marcos Llorente...

Ni siquiera todo eso oculta que el equipo no es del hace unas semanas, que los triunfos ante el Getafe (1-0) y el Alavés (1-2) demostraron un apuro en el marcador que también sintió en el juego; mucho más contundente ofensivamente que brillante y desbordante con los mecanismos del nuevo estilo que ha despuntado en este curso.

Porque la pegada ofensiva es una de las cualidades más visibles del líder, que previsiblemente recuperará todo su once tipo, con la vuelta a la alineación del portero Jan Oblak, los centrales Stefan Savic y Mario Hermoso, los centrocampistas Marcos Llorente, Thomas Lemar y Koke Resurrección, el 'carrilero' Yannick Carrasco, el goleador Luis Suárez... y probablemente Kieran Trippier, tras la suspensión cautelar de la sanción sobre él de la Federación Inglesa.

Nada más repetirán dos hombres respecto al ruidoso fiasco de Cornellá: uno en la defensa, bien Felipe Monteiro o bien José María Giménez, si finalmente está listo del golpe en el tobillo recibido en ese encuentro; y uno en el ataque, en principio Joao Félix, si está bien del fuerte golpe en esa articulación, o Ángel Correa. Los dos son seria duda para el duelo.

No estará en el once titular Saúl Ñíguez, cuya suplencia cada vez es menos noticia. Antes intocable, no ha jugado de inicio ninguno de los últimos cinco partidos de LaLiga Santander. Y eso que aún no está disponible Héctor Herrera, competencia directa en el medio centro. El mexicano es baja por lesión por séptimo duelo seguido.

Enfrente, el Athletic tiene la ilusión que aporta siempre la llegada de un nuevo entrenador, Marcelino García Toral, quien no ha ganado en sus dos visitas precedentes al Wanda Metropolitano, aunque en ambas hizo sufrir al Atlético (1-0 en 2017-18 y 3-2 en 2018-19).

Sí ha vencido dos veces a Simeone, las dos con el Villarreal y una en el Calderón. En total, de sus diez duelos, el argentino ganó cuatro y el asturiano dos. Otros cuatro terminaron en empate.

Será el segundo de los tres más que exigentes choques con los que arranca en el conjunto vasco. El primero fue ante el Barça, ante el que cayó 2-3, el segundo es el de este sábado y el tercero será frente al Real Madrid, el jueves próximo ya en la Supercopa.

Además de la derrota inapelable, a pesar del comienzo espectacular de su equipo, el Barça le castigó a Marcelino con la lesión de uno de sus jugadores más importantes, sino que el que más: Yuri Berchiche, el futbolista del año 2020 en el Athletic.

La baja de Yuri se suma a la de Yeray Álvarez en el centro de una defensa este año sin la firmeza de los anteriores. Nuñez está siendo el relevo de Yeray y se espera que sea Balenziaga el de Yuri, como ya ocurrió contra el Barça.

Una tercera ausencia importante es la Unai López, que deja al doble pivote rojiblanco con pocas opciones: las de los titulares el miércoles, Unai Vencedor y Mikel Vesga -este renovado el jueves-, y Dani García, que podría serlo este sábado ante la acumulación de tres partidos en solo seis días para el equipo bilbaíno.

Tampoco puede contar Marcelino con Peru Nolaskoain, lesionado de larga duración y con rol de cuarto central o recambio en el medio campo.

El técnico irá ajustando sus ideas a una plantilla que se situaba en el campo en el 1-4-2-3-1 que gustaba a Gaizka Garitano y que ahora lo hace en 1-4-4-2, lo que reabre el debate de las posiciones de Raúl García e Iker Muniain, a quienes Marcelino colocó de segundo delantero y en la banda izquierda.

Quien parece fijo en el ataque es Iñaki Williams. Óscar de Marcos, que jugó el miércoles; Alex Berenguer, último fichaje y titular con Garitano; y Jon Morcillo y Asier Villalibre, canteranos emergentes, son los otros candidatos al cuarteto ofensivo, aunque Villalibre no jugó ni un minuto frente al Barcelona.

Por lo demás, se espera casi con seguridad en el once a los internacionales Unai Simón e Íñigo Martínez. El meta está teniendo muchos errores en esta temporada, entre ellos dos malas salidas contra el Barça que ayudaron a voltear el 1-0 inicial; Íñigo, a pesar de que tampoco estuvo fino en el 1-1, está siendo más sólido.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez o Felipe, Hermoso, Carrasco; Llorente, Koke, Lemar; Joao Félix o Correa y Luis Suárez.

Athletic: Unai Simón; Capa, Nuñez, Iñigo Martínez, Balenziaga; De Marcos, Vencedor, Vesga, Muniain; Raúl García, Williams.

Árbitro: Hernández Hernández (C. Las Palmas).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 16.15 CET (15.15 GMT).

Puestos: Atlético (1º, 38 puntos); Athletic (9º, 21 puntos).

La clave: La pegada del Atlético y la convicción del Athletic.

El dato: El Atlético es el mejor local de esta Liga, con 22 de los 24 puntos ganados. No pierde en su casa desde hace 24 partidos.

La frase: 'Espero que el campo estará en condiciones, porque está cuidado de la mejor manera', explicó Simeone sobre la nieve.

El entorno: Las condiciones meteorológicas, con previsión de que continúen este sábado las precipitaciones en forma de nieve en Madrid, ponen en peligro la disputa del partido. EFE