Unai Simón: 'La presión no me puede nunca'

Madrid, 4 jun (EFE).- Unai Simón respondió a una nueva titularidad con la selección española dejando su puerta a cero en el amistoso empatado ante Portugal y aseguró que ser titular en la Eurocopa no es lo 'primordial' pero que 'la presión' no le puede 'nunca'.

'Entiendo que se pueda hablar de la portería de la selección, son cosas que no me preocupan. Intento entrenar bien todos los días y si el mister me pone, intento aportar lo mío', afirmó.

'La presión no me puede nunca, en el campo no, estamos acostumbrados. Llevo muchos partidos jugados en mi vida, se asumen errores y aciertos, la presión en su justa medida es buena pero más de la cuenta no beneficia', añadió a Teledeporte.

Su titularidad ante Portugal es la confirmación de que Luis Enrique de momento mantiene la confianza en Unai Simón de cara a la Eurocopa, aunque el portero vasco no se siente titular.

'No sé si es un mensaje, siempre que me ponga lo voy a dar todo y cuando esté en el banquillo igual. Tener el sitio en esta Eurocopa, ser titular, no es primordial. Tenemos a tres porteros capacitados para jugar y el mister decidirá a quien poner en cada momento', sentenció. EFE