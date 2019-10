Unicef reclama más fondos para ayudar a niños en países como Venezuela

Naciones Unidas, 22 oct (EFE).- Unicef, la agencia de la ONU para la infancia, alertó este martes de que no ha recibido los fondos necesarios para cumplir con sus planes de apoyo a niños en varios países en situación de crisis, incluida Venezuela.

'Sin recursos adicionales, estos niños no irán a la escuela, no serán vacunados, no recibirán nutrición adecuada o no serán protegidos de la violencia y el abuso', advirtió en un comunicado la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore.

Según Fore, a día de hoy Unicef únicamente ha recibido un 54 % de los 4.160 millones de dólares que este año había solicitado a los donantes para dar ayuda básica a 41 millones de niños en 59 países.

Entre las situaciones de emergencia con un mayor déficit de fondos figura Venezuela, donde Unicef dice necesitar al menos 6 millones de dólares para permitir que unos 60.000 niños vayan a la escuela con programas de alimentación en los colegios.

Además, hacen falta en el país latinoamericano al menos 3 millones de dólares para ayudar a vacunar a unos 400.000 menores contra enfermedades durante los próximos tres meses.

Otros países donde no se han recibido los fondos necesarios incluyen la República Democrática del Congo (RDC), Etiopía, Haití, Libia, Nigeria, Sudán del Sur o Siria.

Por ejemplo, Unicef requiere 61 millones de dólares de forma urgente en la RDC para dar servicios básicos a comunidades en dificultades humanitarias y de seguridad y para permitir una respuesta efectiva al brote de ébola.

En Etiopía, la agencia solicita más de 43 millones para responder a la sequía que se vive en el país.

'Mientras seguimos llamando a acabar con conflictos y a una mejor preparación ante emergencias, necesitamos apoyo adicional de los donantes para ayudarnos a responder a las necesidades más básicas de los niños', recalcó Fore. EFE