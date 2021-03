Unicef recomienda a Ecuador un mayor análisis de código sobre la infancia

Quito, 15 mar (EFE).- Unicef ha pedido este lunes a la Asamblea Nacional de Ecuador que analice con mayor profundidad el proyecto del Código Orgánico de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes (COPINNA), debido a que existen inconsistencias que deben ser resueltas para que haya plena garantía de derechos de los niños y niñas.

'Nos parece que no está listo y que no hay urgencia. Creemos que todavía no cumple con la Convención (sobre los derechos del niño), la legislación nacional y que se puede trabajar antes de presentar el informe al segundo debate', explicó a Efe el representante de Unicef en Ecuador, Joaquín González-Alemán.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, no obstante, reconoció los esfuerzos de la Comisión especializada para la niñez de la Asamblea Nacional por adecuar el proyecto a la legislación nacional en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes.

El representante señala que más allá de que la propuesta contenga importantes avances, existen elementos que requieren adecuarse a estándares internacionales a fin de garantizar plenamente los derechos de niños, niñas y adolescentes.

González-Alemán consideró que si no se revisan esas inconsistencias con mayor profundidad, se corre el riesgo de que el proyecto legislativo sea contestado mediante una demanda de inconstitucionalidad.

Por ello, valoró que buscar una aprobación del proyecto 'es muy precipitado' y se mostró partidario de que pueda tratarlo a cabalidad la próxima legislatura de la Asamblea Nacional, que se instalará el 14 de mayo venidero.

El año pasado se constituyó una Comisión permanente de la Niñez en el Parlamento ecuatoriano, impulsada en buena medida por el organismo internacional.

DEBATE MÁS AMPLIO

Unicef ha hecho llegar una serie de observaciones de carácter técnico y jurídico al Legislativo ecuatoriano sobre el proyecto de ley y el informe para el segundo debate, que evidencian la necesidad de permitir una discusión más amplia antes de su aprobación.

'Hemos propuesto una metodología de revisión del borrador a la presidenta de la Comisión, es nuestro mandato dar un criterio claro sobre la cuestión', esgrimió el representante de Unicef en el país andino.

El borrador, según Unicef, incorpora importantes avances en la conceptualización de principios y derechos rectores de todo el sistema, que deben ser transversalizados en toda la propuesta.

'Esto implica que existan normas que faciliten su aplicación, se eviten vacíos legales, se formulen con claridad las competencias para su implementación, y que los enfoques de género, interculturalidad, movilidad humana y discapacidades sean consistentes', reza un comunicado emitido hoy.

Por ello, el Fondo llama a la Asamblea Nacional 'a no apresurar la aprobación de tan importante norma jurídica sin haber asegurado su congruencia con la legislación nacional e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado ecuatoriano'.

Y pide que se busquen consensos que aseguren que los derechos de niños, niñas y adolescentes queden reflejados y adecuadamente protegidos en este cuerpo de ley para que se garantice el principio del Interés Superior del Niño, tal y como lo establece la Convención de Derechos del Niño de la ONU. EFE