Unionistas ... ¡Sí se puede! en Las Pistas o donde sea

Justino Sanchón

Salamanca, 14 ene (EFE).- La apacible vida de Salamanca, menestral y universitaria, se ha convulsionado desde que Salva, el guardameta del CD Ebro, ha extraído este martes la papeleta con el nombre del Unionistas para emparejarlo con el Real Madrid en uno de los cruces de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de fútbol.

A poco más de doscientos kilómetros de Las Rozas (Madrid), lugar del sorteo en la sede de la RFEF, los jugadores del Unionistas han seguido el sorteo en el vestuario de Las Pistas de atletismo del Helmántico, donde entrena y disputa sus partidos en la Segunda B este modesto club de apenas seis años de vida.

'¡A por el bote!' y '¡Sí se puede!' han coreados los futbolistas en un abrazo comunal nada más conocer el emparejamiento, el 'premio gordo' del sorteo para este equipo que milita en el Grupo II de la Segunda División B y que disputa sus compromisos en las pistas de atletismo situadas junto al estadio Helmántico.

La locura se ha apoderado de estos jugadores que lucen en su escudo una cabeza de toro, símbolo de la dehesa charra, y dos lemas que resumen el espíritu combativo y la vocación de esta entidad que divide a los aficionados de Salamanca con el otro club de la ciudad, el Salamanca CF SAD, de su mismo grupo y categoría.

Ambos se disputan la condición de herederos de la desparecida hUD Salamanca (1923-2013), hasta el punto de que no mantienen relaciones y su rivalidad es encarnizada tanto en los despachos como en el graderío y en el césped, por lo que en principio la eliminatoria (a partido único) se jugará en Las Pistas (4.000 espectadores), a cincuenta metros del Helmántico (17.431), feudo del Salamanca CF SAD.

Hasta el momento, ni el Unionistas ha solicitado a su vecino la cesión del Helmántico para este acontecimiento, ni este ha ofrecido el estadio para facilitar la retransmisión televisiva, la comodidad de los aficionados y un mayor aforo que mejoraría la economía de un club modesto.

Al tiempo que Unionistas y la ciudad saboreaban las mieles del gran premio del sorteo de la Copa del Rey, se ha iniciado una discusión pública sobre el escenario del partido en la que incluso ha mediado el propio alcalde de la capital, Carlos García Carbayo.

Mientras el presidente de Unionistas, Miguel Ángel Sandoval, ha anunciado su intención de jugar en Las Pistas, el alcalde ha declarado a Efe que el Helmántico es el lugar 'más idóneo' para jugar contra el Real Madrid, ya que 'este partido es un tema de ciudad'.

'En nuestra mente está el estadio por comodidad y por aforo. Hoy he hecho un primer sondeo con los dos clubes y por lo menos no han mostrado ningún rechazo. Hay que llegar a un acuerdo como sea', ha agregado.

Pero el presidente del Unionistas, Miguel Ángel Sandoval, ha afirmado tras concluir el sorteo que su equipo quiere 'jugar en Las Pistas' e indicado que su campo 'reúne las condiciones', avaladas por la propia Federación Española de Fútbol (RFEF).

'Salamanca no se puede permitir llevar este partido fuera de Salamanca. No puede ser en otro campo que no sea en Las Pistas', ha explicado ante los medios de comunicación.

Para que se pueda jugar en este campo se debe acometer una ampliación en las luces, obligatorio para que se pueda televisar, y falta por conocer si se ampliaría el aforo con gradas supletorias, aunque desde el Ayuntamiento se sigue indicando que el campo más 'lógico' sería el Helmántico.

Pero los jugadores han permanecido ajenos a este problema, ya que son conscientes de que en lo deportivo es el 'gordo' porque será un gran escaparate para la plantilla del Unionistas.

Jabi Luances, entrenador salmantino llegado a mitad de la primera vuelta, se ha mostrado feliz porque este premio 'ha llegado a un equipo recién nacido en una ciudad que ha vivido durante muchos años fútbol de primera, pero que desapareció con la crisis de la UD Salamanca'.

'Se tendrá que decidir el cómo y el dónde sea. Pero sí o sí tiene que ser en Salamanca. Esto es de Salamanca, para Salamanca y para los del Salamanca', ha agregado ante los periodistas sobre la posibilidad de que el choque se desplace hasta Zamora, cuyo estadio Ruta de la Plata ha sido ofrecido por el equipo de esta capital.

Por su parte, Piojo, capitán del Unionistas, ha señalado que Salamanca 'es la ciudad donde ha tocado dos veces el gordo seguido', tras caer en Lotería de Navidad este pasado diciembre, algo que es 'increíble' y que 'no se puede pedir más'.

Y, además, Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, ha asegurado que el conjunto blanco tendrá el 'máximo respeto' por Unionistas y calificado este día de 'histórico' para el conjunto salmantino.

En Las Pistas o donde fuere, Unionistas quiere ser fiel al lema que luce en su escudo ('Ad astra per aspera'/Al triunfo desde la dificultad) y honrar a la extinta UD Salamanca como también sugiere la leyenda 'In Memoriam 1923-2013' que también orla su emblema. EFE