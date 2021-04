Universo Bielsa, Real Clásico, preocupación Bayern

Lorenzo Martinez

Madrid, 11 abr (EFE).- La sorprendente victoria del Leeds de Marcelo Bielsa en terreno del intratable Manchester City de Pep Guardiola, la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona en el clásico español, el empate del Atlético de Madrid en campo del Betis que le permite mantener el liderato, los problemas de un Bayern Múnich que pierde brillo, un Inter de Milán que cada día que pasa acaricia más el 'scudetto', y la consecución ya matemáticamente del título en Grecia por parte del Olympiacos, caracterizaron el fin de semana en el fútbol europeo.

'MAESTRO' BIELSA. SE ALEJA LA 'CHAMPIONS' PARA EL TOTTENHAM DE MOURINHO

Si hay un técnico peculiar, estudioso, pasional y con una muy particular concepción del método fútbol, este es el argentino Marcelo Bielsa. El 'Loco', como es denominado por su casi total obsesión por estudiar todo lo relacionado con el fútbol, es todo un fanático de los vídeos de fútbol, que desgasta sin piedad desde sus etapa como jugador, y también cuenta con una ingente cantidad de libros. Sus frases y su forma de vivir los partidos no deja indiferente a nadie. Y cuenta con una innumerable legión de seguidores, los bielsistas, que le acompañan prácticamente desde unos inicios como técnico dirigiendo de forma amateur la selección universitaria de buenos Aires.

Su trayectoria es amplísima, exseleccionador de Argentina y de Chile, además de dirigir clubes en Argentina, México, España, Italia, Francia y, desde 2018, en el inglés Leeds. Bien es verdad que no ha logrado grandes títulos, y lo más destacado es el oro olímpico con Argentina en 2008. Pero su fútbol de buen gusto, sus estudiosos métodos , sus frase, dejan huella.

Este sábado fue nuevamente noticia con el sorprendente triunfo de su Leeds en casa del todopoderoso Manchester City (1-2) de un Pepe Guardiola de quien el argentino habla maravillas. Curiosamente, fue una victoria a lo 'antiBielsa', pues amante del buen juego y del dominio del balón, en cambio, ganó tras ser apabullado por su rival. Los 'citizens', con siete cambios sobre el partido anterior de Liga de Campeones, tuvieron el 71 por cuento de posesión, realizaron 29 remates (7 entre los tres palos) y jugaron en superioridad numérica desde el minuto 45. El Leeds, en cambio, tiró dos veces ..... y ambos fueron goles, el del triunfo en el minuto 91.

Y Bielsa al final del partido volvió a dejar una peculiar frase: 'Merecíamos ganar, pero lo justo hubiera sido que ganara el City'. Un triunfo que a efectos de clasificación mueve bien poco, pues el Leeds está en una cómoda zona centrada (ni opción Europa, ni peligro descenso) y el City se mantiene con una amplia ventaja como líder y cerca de besar matemáticamente el título, pero que de nuevo resalta el 'universo Bielsa'.

A 11 puntos, y con un partido menos, se pone el Manchester United, que logró un notable triunfo en la visita al Tottenham (1-3) de Jose Mourinho, con remontada incluida y un segundo gol visitante obra del 'Matador' Edinson Cavani, a once minutos del final, que dio alas a su equipo. La victoria de los 'Diablos Rojos' a quien más efectos produce, y muy negativos, son a un conjunto londinense que, en la séptima plaza, queda a seis puntos de la zona de acceso a la Liga de Campeones. No clasificarse a ella sería un desastre deportivo y económico, y, con ello, quizás el deseo de alguna de sus estrellas de irse.

También sigue fuera de zona Champions y de Liga Europa el Liverpool de Jurgen Klopp, que entre semana había caído con el Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones y este domingo sufrió para derrotar en asa al Aston Villa (2-1), con tanto decisivo en el minuto 91. Es sexto, a tres puntos de la cuarta plaza.

EL REAL SE LLEVA EL CLÁSICO. EL ATLETI MANTIENE LIDERATO ANTE EL BETIS

LaLiga vivió uno de sus esperados días grandes: el clásico. Todo un Real Madrid-Barcelona, esta vez por vez primera jugado en el estadio Alfredo Di Stéfano, de la ciudad deportiva madridista ante las obras del Santiago Bernabéu. Llegaban dos equipos con opciones al título y se sabia que, fuera cual fuera el resultado, habría nuevo líder provisional, pues los 'merengues' partían a tres puntos del eterno rival Atlético de Madrid y los 'cules' a solo uno. Y, durante muchos minuto, bajo un impresionante aguacero, el triunfo fue local (2-1).

La posesión del balón fue del Barcelona, pero el vértigo fue de un Real Madrid que castigó al rival al contragolpe buscándole la espalda, ya muy pronto se puso con un favorable 2-0, el primer tanto de taconazo de hemeroteca de Karim Benzema tras gran acción del uruguayo Fede Valverde. Poco antes del descanso, el Barça cambió de sistema y ganó peligro. Descontó a media hora del final y cercó a un rival que, de nuevo al contragolpe, pudo sentenciar el partido. Los últimos minutos fueron de emoción, con Real Madrid muy desgastado físicamente, y polémica por una disputa en área local de Mendy y caída de Braithwaite (m.86). Pero el resultado no cambió y los madridistas se llevaron los tres importantes puntos.

Messi, protagonista de una curiosa imagen, al estar tiritando bajo el aguacero cambiándose las dos empapadas camisetas que llevaba, sumó su séptimo clásico consecutivo sin marcar. Lo pudo hacer en la primera mitad en saque de esquina directo que mandó el balón al palo. Lo que está por ver es si este pudo ser su último clásico, pues aún no se sabe si renovará a no con el Barcelona.

Veinticuatro horas después, y con las notables bajas de los sancionados Luis Suárez y Marcos Llorente, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone se jugaba en el campo del Betis recuperar su condición de líder. Empezó bien, dominador, con ganas, y logro adelantarse con un tanto del francés Yannick Carrasco (m.5), a pase de Joao Félix, y pudo ampliar su ventaja. Pero empató pronto el cuadro local, y el partido equilibró fuerzas.

La segunda mitad, ya casi de inicio sin Joao Félix, lesionado en un fuerte choque al final primer tiempo, vio sufrir al Atleti ante un Betis con más ambición y con buenas ocasiones de marcar. Para alegría atlética, surgió una vez más el meta Jan Oblak, que se opuso a un par de claras ocasiones que impidieron el triunfo bético. También hizo lo propio al final el local chileno Claudio Bravo ante dos ocasiones del argentino Correa.

Al final, se selló un empate que mantiene al cuadro de Simeone en lo más alto, con un punto de ventaja sobre el Real Madrid y dos del Barcelona. LaLiga arde más que nunca. A ocho jornadas del final y con todo un Barcelona-Atlético Madrid en ellas.

EL BAYERN SE DESGARRA

En menos de un año, el Bayern Múnich ha pasado de la felicidad que da ganar todo, de ser un rodillo y sentirse imparable a un preocupante y sorprendente principio de crisis. Se está evidenciando en las últimas semana con una serie de resultados que denotan que algo pasa en su seno. Empiezan a surgir, a gran volumen, presuntos desacuerdos, enemistades, entre el técnico Hansi Flick y el director deportivo Hasan Salihamidzic sobre planificación. Quizás el buen hacer goleador de Robert Lewandowski lo atenuó, pero su ausencia por lesión de ligamentos de la rodilla derecha que le tiene de baja desde finales de marzo, dejando al equipo huérfano de sus goles, ya no lo tapa.

El miércoles cayó en casa con el París Saint Germain en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, lo que le pone en gran riesgo de no poder renovar el título de una competición de la que es el vigente campeón; y el sábado, en la Bundesliga, no pasó del empate casero ante el Unión Berlín (1-1). No peligra el liderato liguero, aunque su ventaja como líder se reduce a cinco puntos sobre el RB Leipzig, su inmediato perseguidor. Pero al Bayern algo le pasa en su seno.

Paso importante en su deseo de estar en la próxima Liga de Campeones del Eintracht Frankfurt. Se impuso al tercer clasificado, el Wolfsburgo (4-3), y reafirma ubicado en la cuarta plaza (última de acceso) siete puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund, quien le desea quitarle tan importante lugar y que se impuso en su vista al Stuttgart (2-3).

EL INTER ACARICIA EL 'SCUDETTO'. EL LILLE RESISTE LA PRESIÓN DEL PSG

El Inter de Milán, pese a sufrir en casa ante un Cagliari (1-0) en zona descenso, cada vez está más cerca de conquistar un 'scudetto' (título liguero) que le falta desde la campaña 2009-10. A ocho jornadas para el final, y tras la que es su undécima victoria liguera consecutiva, mantiene los 11 puntos de ventaja sobre su vecino Milan, que se impuso en Parma (1-3) pese a ver como su estrella Zlatan Ibrahimovic era expulsado por fuertes protestas al colegiado, con 0-2 en el marcador y curiosamente tras serle pitada una falta favorable a su equipo.

Mantiene la tercera plaza el Juventus Turín, a doce puntos, lo que le hace prácticamente decir ya adiós a un título que fue suyo en las últimas nueve temporadas.

En Francia sigue la distancia de tres puntos en favor del Lille sobre el PSG. El actual líder sacó adelante un importante duelo en casa del Metz (0-2), mientras que el conjunto parisino, que llegaba de un notable triunfo foráneo en liga Campeones ante el Bayern Múnich, goleó a domicilio al Estrasburgo (1-4) bajo el liderato de Mbappé y la ausencia por suspensión de Neymar.

GRECIA YA CONOCE A SU CAMPEÓN. FALCAO OPERADO DE FRACTURA FACIAL

La Superliga griega ya conoce su campeón 2020-21: el Olympiacos, que revalida título tras derrotar, remontada incluida, este domingo remontó ante el Panathinaikos (3-1) en el clásico del fútbol griego. Se trata del cuadragésimo sexto título de Liga del club de El Pireo, y lo hace con siete jornadas de antelación al cierre de la temporada.

En Turquía, al margen de la liga, especial foco para el delantero colombiano Radamel Falcao. En un entrenamiento con su equipo, el Galatasaray, sufrió una fractura de pómulo, de la que ha sido operado este mismo domingo con éxito, según se ha informado. EFE.