Unos 200 deportistas en clasificatorio de marcha en el sur de Ecuador

Quito, 12 mar (EFE).- Unos 200 atletas participarán este sábado en la ciudad de Macas, en el sur de Ecuador, en el Campeonato Nacional e Interclubes de Marcha, clasificatorio este año para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El certamen que lleva el nombre del precursor y forjador de campeones Luis Chocho, fallecido recientemente a causa de la covid-19, forma parte del circuito internacional del Race Walking Permit Meeting ante la cancelación de otros eventos en el exterior, informó la Federación Ecuatoriana de Atletismo (FEA).

'El selectivo nacional está incluido dentro de la programación del año, es decir que somos el primer país latinoamericano en ser considerado por World Athletics', aseguró Manuel Bravo, presidente de la FEA.

La competición, en la provincia amazónica de Morona Santiago, comenzará a las 07.00 hora local (12.00 GMT), con la peculiaridad este año de ser puntuable tanto para Tokio como para los Campeonatos Mundiales.

'Cumple con todas las normas de bioseguridad, van a estar alrededor de 200 deportistas, incluso atletas de Brasil, Puerto Rico y Colombia, quienes esperan cumplir con la deseada marca, porque este evento es oficial para la clasificación a Juegos Olímpicos', agregó Bravo.

Según un comunicado del COE, para clasificar a los Juegos los atletas deben establecer las marcas mínimas de 1:31:00 en 20 km damas y 1:21:00 para varones. En 50 km varones es de 3:50:00.

Mauricio Arteaga, uno de los atletas ecuatorianos que participará en la competencia de mañana dijo que ha estado 'desarrollando velocidad a temperaturas altas de competencia y velocidades de marca' en una base de entrenamiento en México, de donde retornó recientemente.

'Nuestro nivel competitivo como país ha subido mucho en los últimos años y eso es bueno, a mí me motiva, me gusta porque ya no es un campeonato nacional en el que dices solamente tengo que ir a foguearme. En este campeonato nacional tienes que ir a competir porque todos llevan buenas condiciones y todos quieren un puesto en la selección, yo voy a ir a hacer lo mío por ganarme ese puesto', afirmó.

También competirán atletas como David Hurtado y Jordy Jiménez, en 20 km; Paola Pérez y Magaly Bonilla, en 20 km damas; y David Velásquez en 50 km.

Los atletas clasificados hasta ahora por marca son Daniel Pintado, Glenda Morejón, Karla Jaramillo y Andrés Chocho en 20 km, y en 50 km también está Chocho junto a Claudio Villanueva.

A la cita olímpica solo irán los deportistas que estén entre los tres mejores por marca en cada distancia, o mejor posicionados en el ránking olímpico, según la nota de prensa. EFE