Unos 4.000 manifestantes marchan en Ciudad de México contra de López Obrador

México, 1 dic (EFE).- Unas 4.000 personas, según autoridades de Protección Civil, se manifestaron este domingo en Ciudad de México contra la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, coincidiendo con el primer aniversario de su toma de posesión.

La marcha fue convocada por la asociación civil Chalecos México y estuvo marcada por la presencia de la familia LeBarón, parte de la comunidad mormona de Sonora que fue víctima de una masacre el pasado 4 de noviembre en la que murieron nueve de sus integrantes, seis niños y tres mujeres.

'Nosotros estamos marchando para unir al país, no para dividir. Nos podemos caer mal, podemos odiarnos, pero debemos estar de acuerdo que la vida es más importante y debemos unirnos para detener el asesinato y la masacre en nuestro país', dijo Julián Lebarón antes del inicio de la protesta.

El activista mormón negó tener ninguna actualización por parte de las autoridades del avance de las investigaciones sobre el homicidio múltiple, pese al anuncio este domingo, a cargo de la Fiscalía General de la República, de la detención de varios individuos presuntamente involucrados.

Durante el recorrido de la marcha, desde El Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución, se escucharon cánticos en contra de López Obrador y, sobre todo, de su política de seguridad, además de numerosos reproches a la concesión de asilo por parte de México al expresidente de Bolivia, Evo Morales.

'Vengo por la inconformidad con cómo está manejando el gobierno López Obrador. No hay crecimiento, la corrupción sigue; todo lo que supuestamente iban a solucionar, no lo han hecho. Estamos yendo para atrás', resumió en entrevista con Efe Pepe Curiel, uno de los manifestantes.

Curiel aseguró estar preocupado principalmente por la inseguridad porque 'está peor que nunca' y recordó los casos violentos más importantes de los últimos meses, como la fallida detención del hijo del narcotraficante 'Chapo' Guzmán en Culiacán o la masacre de Sonora.

Otra manifestante, Ana Rosa Macedonia, denunció a Efe el abandono que sufren los jóvenes y recordó que 'la educación y la sanidad están muy mal'.

'No tenemos seguridad. Nos están matando y a López Obrador no le importa. No le importa nada más que él. Estoy de acuerdo en que es un dictador', valoró Macedonia.

La protesta cerró con un mitin, bajo el Monumento a la Revolución, en el que tomaron la palabra tanto la líder de los Chalecos México, Alejandra Morán, como Julián y Adrián Lebarón.

Morán recordó el impacto de la protesta antigubernamental por todo el país, ya que, explicó, esas marchas se reprodujeron 'en 37 ciudades de toda la República' y denunció 'la obsesión por acumular poder' de López Obrador.

'Usted, señor presidente, no tiene derecho a destruir las instituciones con el pretexto de luchar contra el neoliberalismo', proclamó Morán, quien recordó las elecciones perdidas por el hoy presidente en 2006 y 2012, cuando 'desprestigió las instituciones al no reconocer la derrota'.

Adrián LeBarón concluyó el acto con un emotivo discurso en el que recordó la muerte de sus familiares y llamó a la unidad del pueblo mexicano para enfrentar la ola de violencia y el crimen organizado.

'Seguir viviendo nuestras vidas como si nada sucediera es un acto de cobardía infinita. Significa ser parte de un suicidio colectivo', enfatizó LeBarón antes de que sonara el himno nacional mexicano y se guardara un minuto de silencio en memoria de sus familiares. EFE